Kerim Mrabti (KVM) wil goede vorm doorzetten in drukke maand januari: “Het wordt fun”

KV MechelenNieuw jaar, dezelfde Kerim Mrabti (26). Daar moet Malinwa op hopen. De Zweedse aanvaller toonde in de eerste helft van het seizoen zijn waarde, onder meer door drie keer te scoren in de laatste vier matchen van 2020. “Er hangt een goede ‘vibe’.”

Geen Nieuwjaarsfeestje met Zweedse familie of vrienden voor Mrabti. Net als alle buitenlandse profvoetballers moest hij de coronamaatregelen respecteren en in België blijven. “Gelukkig kwamen mijn ouders in december al eens op bezoek. Maar het blijft jammer niet naar je thuisland te kunnen reizen”, vertelt Mrabti. Of hij goede voornemens heeft, vragen we ons af. “Goh, ik hoop in de zomer een reis te kunnen maken en écht te kunnen genieten van de vakantie. Maar het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft.”

“En heb jij goede voornemens?”, kaatst Mrabti de vraag terug. Ondergetekende kan niet anders zeggen dan meer te willen sporten. “Heb je padel al geprobeerd? Zalige sport. Leeftijd of gestalte maakt niet uit. Ik speelde het veel in Zweden. Daar verloor ik van mensen van 50 jaar oud. (lacht) Ze waren echt goed. Je conditie verbetert er fel mee.” Bij deze: iedereen die meer wil sporten, weet wat hem of haar te doen staat.

Soit, genoeg over padel. Mrabti sloot 2020 af in een ijzersterke vorm. “Het was een goede maand, zowel voor mezelf als voor het team. We hebben het tij kunnen keren met die 6 op 6. Er hangt een goede ‘vibe’ en we leven met vertrouwen toe naar de rest van het seizoen. Tijdens de korte winterbreak hebben we de batterijen kunnen opladen. En dat zal nodig zijn, want er wacht ons een zwaar programma.”

KV Mechelen treft zondag Antwerp. Daarna volgen nog in januari duels tegen Charleroi, Standard, Eupen, Waasland-Beveren en Racing Genk. “Veel matchen, vaak tegen sterke tegenstanders. Het wordt fun”, grijnst Mrabti.

De Zweed speelt nu bijna vijf maanden voor Malinwa, maar het lijkt wel alsof-ie al jaren Achter de Kazerne voetbalt. Hij integreerde zich snel. “Dankzij Gustav (Engvall, red.) leerde ik de club en de stad snel kennen. Ik ben gelukkig hier.” Zelfs spelen als diepe spits, wat niet zijn beste positie is, deed Mrabti met de glimlach. “Na enkele wedstrijden ging het alsmaar beter, met die drie goals als hoogtepunten. Ik kan op veel posities uit de voeten. We zullen zien waar de coach me posteert tegen Antwerp.”

