Kerim Mrabti (KVM) mist vanop de stip tegen Eupen: “International break komt op goed moment”

Een opvallende fase was het, net voor rust Am Kehrweg. Eupen-kapitein Amat pakte dom rood, waarna Kerim Mrabti zich opmaakte om een strafschop te nemen. De Zweedse spits scoorde niét - zijn elfmeter strandde op de paal. “Het was mijn vierde strafschop voor KV Mechelen, en de eerste die ik mis”, reageerde Mrabti. “Soms mis je, soms scoor je. Dit kan gebeuren. Dat is voetbal. Ik ben klaar om de volgende weer te nemen.”

Malinwa speelde ruim een helft tegen tien, maar bleef steken op 1-1. “Het was een lastige wedstrijd. We waren best goed begonnen, maar zij scoorden op een hoekschop waar wij het defensief slecht deden. In de tweede helft waren we offensief niet goed genoeg. Eupen is een fysieke ploeg, ze stonden laag in blok. Daar hebben wij het altijd moeilijk mee.”

Wouter Vrancken nam zijn spelers niets kwalijk, maar had toch meer verwacht. “Zeker tegen tien tegenstanders”, zei hij. “We hadden een vijftal mogelijkheden om een goeie kans te creëren, maar telkens werden we tot verkeerde keuzes gedwongen. Vele jongens speelden tegen zichzelf. Ze hebben echter alles geprobeerd. Jammer genoeg is het niet gelukt om een tweede goal te maken.”

KV maakte het zichzelf moeilijk door vroeg op achterstand te komen op een stilstaande fase - alweer. “In matchen als vandaag wil je echt niet op achterstand komen. Gaat de strafschop van Kerim binnen, dan krijg je een andere wedstrijd. (grijnst) Achteraf gezien had ik liever tegen elf blijven spelen.”

Mrabti: “Dit is ons vierde gelijkspel op rij, maar ik heb nog altijd vertrouwen in het team. We hebben veel kwaliteiten. Elke ploeg heeft wel een dipje.” En dus komt de international break op “een goed moment”, volgens Mrabti. “We kunnen de batterijen opladen. Ik ga familie bezoeken in Zweden - dat zal deugd doen. Daarna kan de focus volledig op de thuismatch tegen KV Kortrijk. Dat wordt een belangrijke wedstrijd om een play-offplek af te dwingen.”

Volledig scherm Kerim Mrabti © Photo News