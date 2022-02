Kerim Mrabti (KVM) komt terug onder stoom na coronabesmetting: “Ik ben bijna weer de oude”

KV mechelenAnderhalve maand geleden liep Kerim Mrabti (27) het coronavirus op. “En ik ben nog altijd geen honderd procent”, legt hij uit. De Zweedse aanvaller over de gevolgen van corona, zijn statistieken en het kersverse vaderschap. “Het is fantastisch om papa te zijn.”

Corona was talk of the town bij KV Mechelen de voorbije maand. De wedstrijden tegen OH Leuven en RC Genk werden uitgesteld. Besmette spelers trokken naar de hartspecialist en Wouter Vrancken gaf aan dat er jongens waren die minder intensiteit konden opbrengen. Eén van hen was Kerim Mrabti.

“Ik testte positief op Kerstdag. Ik was erg ziek. Hoesten, koorts, een uitgeput gevoel”, doet hij zijn verhaal. “Ik heb mezelf ook moeten isoleren en was zo’n twee weken positief. Toen ik begon te trainen, voelde ik een druk op mijn borst. Ik ben naar de hartspecialist gegaan, maar gelukkig is er niets aan de hand. Die eerste match van 2022 tegen Anderlecht verliep slecht. Tegen Standard en Beerschot ging het al beter. Ik ben nog altijd geen honderd procent, maar ik ben wel bijna weer de oude. Eindelijk - het heeft lang genoeg geduurd.”

KV Mechelen kreeg kritiek omdat het de wedstrijden tegen OH Leuven en RC Genk niet wilde spelen, maar volgens Mrabti was dat de enige juiste beslissing. “Op medisch vlak was het niet verantwoord om te spelen. Er zaten jongens in quarantaine. De spelers die net terug waren na hun besmetting, zoals ik, waren fysiek gewoon niet klaar om te spelen.” Het duel tegen Genk wordt woensdag ingehaald. Voor de match tegen OH Leuven wordt een datum gezocht - tenzij ze aan Den Dreef nog in beroep gaan...

Het was overigens een jaarwisseling vol emoties voor Mrabti, want begin januari werd hij papa van dochtertje Leia. “Het is fantastisch. Een uniek gevoel. Leia doet het goed, net als haar mama. (knipoogt) Mijn slaapritme is wat verstoord, maar het is het waard. We zijn gelukkig.”

Ook sportief mag Mrabti best tevreden zijn over zijn seizoen tot dusver. Met 9 goals en 5 assists is hij een van de beslissendste spelers van KV Mechelen. “We vinden elkaar alsmaar beter voorin. Ik ben blij met mijn rendement en hoop play-offs te spelen met Malinwa. De top acht blijft ons doel, al mag het altijd meer zijn.”

Volledig scherm Kerim Mrabti © Photo News