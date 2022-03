Jordi Vanlerberghe over het grote doel van KV Mechelen: “Europees voetbal kan spelers overtuigen te blijven”

KV MechelenAls er iemand zijn ambities durft uitspreken bij KV Mechelen, dan is het Jordi Vanlerberghe (25). Hij wil met Malinwa - hoogstwaarschijnlijk via play-off 2 - Europa in. “Dat blijft ons grote doel”, vertelt de centrale verdediger.

KV Mechelen kreeg begin deze week een tik(je) te verwerken. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) besliste dat Malinwa de niet-gespeelde wedstrijd tegen OH Leuven met 5-0-forfaitcijfers verliest. “We kunnen ons alleen bij die uitspraak neerleggen”, aldus Jordi Vanlerberghe. “Jammer, want als je die match kan winnen, weet je nooit. Nu lijkt play-off 1 helemaal weg. Maar we moeten ook naar onszelf kijken. In de voorbije twee matchen tegen Cercle en STVV hebben we steken laten vallen. Nu moeten we zien dat we zo snel mogelijk zeker zijn van de top acht.”

Met Europees voetbal als grote doel, via play-off 2 dus. “Met de kwaliteit dat we dit seizoen brengen, ook tegen topclubs, verdienen we een Europees ticket. Voor een club als KV Mechelen is het belangrijk om dat eens te halen. Dit is ook hét momentum, want de spelersgroep heeft veel stappen vooruit gezet. Ook individueel.”

Jongens als Nikola Storm, Rob Schoofs en Hugo Cuypers spelen zich in de kijker bij grotere clubs. Vanlerberghe: “Ik heb het gevoel dat Europees voetbal nodig zal zijn om de groep grotendeels bij elkaar te houden. Het kan niet anders dan dat er interesse zal zijn voor veel jongens. Als je Europees kan spelen met KV Mechelen, kan dat een argument zijn om te blijven. Pas op: transfers, dat leeft niet echt in de groep, hoor. Iedereen doet er alles aan om een Europees ticket te halen - daar ligt de focus.”

En zou Vanlerberghe komende zomer ook zelf een transfer willen afdwingen? “Nadat het niet gelukt was bij Club Brugge, wilde ik mijn carrière herlanceren bij KV Mechelen. Ik moest constanter worden, en dat lukt stilaan. Ik heb nooit weggestoken dat ik nog een stap hogerop wil zetten. Ik wil mijn limieten aftasten. Of dat na dit seizoen of volgend jaar is... Dat zullen we zien. Ik zit supergoed bij Malinwa en wordt gewaardeerd, dus ik ga niet zomaar vertrekken. Als ik een transfer maak, zal alles moeten kloppen.”

