Jordi Vanlerberghe (KVM) zet goede vorm door tegen Antwerp: “Ik zet stappen vooruit als verdediger”

Voetbal 1AJordi Vanlerberghe (25) verkeert in bloedvorm. Hij was de uitblinker bij KV Mechelen in de overwinning tegen Antwerp. “Je ziet Jordi groeien als centrale verdediger”, aldus coach Wouter Vrancken.

Waar is de tijd dat Jordi Vanlerberghe als middenvelder schipperde tussen bank en basis bij KV Mechelen? Twee seizoenen later profileert hij zich steeds meer als een uitstekende centrale verdediger. Goede voeten - uiteraard. Maar ook positioneel en in de duels staat hij intussen zijn mannetje. Een rijtje lager gaan spelen, was de juiste beslissing, zo blijkt nu.

Zowel tegen KV Oostende, RC Genk en Antwerp was hij een van de absolute sterkhouders bij KV Mechelen. “Ik ben blij met mijn niveau, en dat wil ik nu aanhouden", vertelde Vanlerberghe. “Mijn rol als centrale verdediger voelt vertrouwd aan. Hoe meer ik er speel, hoe beter ik alles kan inschatten. In de jeugd speelde ik altijd voorin (als flankaanvaller, red.), waardoor ik bijvoorbeeld amper kopduels deed. Dat was een van mijn werkpunten. Ik had de voorbije weken nog enkele matchen nodig om helemaal in mijn ritme te komen. Nu heb ik de goede vorm te pakken.”

Vanlerberghe onderscheidde zich tegen Antwerp onder meer met een cruciale redding op de doellijn op een schot van Frey. “Of dat even mooi is als scoren? Goh, zo’n gemaakte goal eruit halen, ik zou er eigenlijk meer van moeten genieten. Voor mij is zélf scoren nog altijd het mooiste.”

Coach Wouter Vrancken was lovend. “Jordi speelt op een hoog niveau, al wil ik dat ook niet té luid zeggen. Je ziet hem wel groeien als centrale verdediger. Hij heeft uiteraard veel voetballend vermogen. Vroeger wou hij het vaak te mooi doen. Nu voelt hij goed aan wanneer hij de bal zonder verpinken moet weg trappen. Ik ben zeer tevreden over Jordi.”

Vanlerberghe speelde op de Bosuil met een nieuwe partner centraal achterin. Rick van Drongelen verving de geschorste Peyre. “Rick is een ander type dan Thibaut, ja. Het is goed dat de club hem gehaald heeft. Dat verscherpt de concurrentie. Hij heeft nog wat tijd nodig om zich hélemaal in te passen - het was pas zijn eerste basisplek.”

