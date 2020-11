Joachim Van Damme nuchter na verlies tegen Beerschot: “We doen het ook onszelf aan”

KV MechelenDe discutabele rode kaart van Aster Vranckx was hét gespreksonderwerp bij KV Mechelen na de 2-3-nederlaag tegen Beerschot. “Dat was het kantelmoment in de wedstrijd”, reageerde Joachim Van Damme.

Vranckx tackelde op de bal, maar had ook het scheenbeen van Beerschot-middenvelder Coulibaly mee. Ref Visser trok na een tussenkomst van de VAR rood. “Maar ik had niet het gevoel dat het rood was”, vertelde Van Damme, die de fase voor zijn ogen zag gebeuren, voor de camera van Eleven Sports. “Aster speelde eerst de bal en gleed dan door. Hij maakt contact, dat wel. Maar voor mij is het geen rode kaart. De scheidsrechter oordeelde daar anders over na het bekijken van de beelden. Dat is zuur. Het is een kantelmoment, daar verliezen we de wedstrijd. Zonder die rode kaart denk ik dat we onze voorsprong vasthouden en misschien zelfs nog uitbreiden.”

Van Damme bleef er opvallend rustig bij. Ook hij besefte dat het verlies niet alleen de schuld van de scheidsrechter was. Zo mag ook de fatale terugspeelbal van Siemen Voet die de 0-1 veroorzaakte niet vergeten worden. “We doen het ook onszelf aan”, aldus Van Damme. KV Mechelen zit nog steeds in de hoek waar de klappen vallen - zoveel is duidelijk.

Ondanks goed voetbal - er wordt terecht aangehaald dat Malinwa beter speelt dan vorig seizoen - worden er véél te weinig punten gepakt. Ook tegen Beerschot had KV Mechelen lange tijd het betere van het spel.

Van Damme: “We hadden ze goed bestudeerd. Alles wat we hadden voorbereid, kwam eruit. In de tweede helft had Beerschot wel iets meer balbezit, zonder grote kansen af te dwingen. Als die rode kaart valt, weet je dat er mogelijkheden gaan komen voor hen. Beerschot schoot nog twee à drie keer op doel en ze scoren twee keer. (zucht) Dit is nu eenmaal de periode waar we in zitten.”

KV Mechelen zag vorig weekend quasi alle directe concurrenten winnen. Met een teleurstellende vijftiende plek tot gevolg. “We moeten ons snel over deze nederlaag zetten”, besloot Van Damme strijdvaardig. “Op naar donderdag.” Dan volgt de inhaalwedstrijd in Eupen, dat na een overwinning tegen Charleroi vol vertrouwen aan de aftrap zal verschijnen.