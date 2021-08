Joachim Van Damme loopt er de kantjes af, KV Mechelen stuurt hem naar B-kern

Voetbal eerste klasse A Het bewogen seizoen van KV Mechelen: van nachtmer­ries in heenronde tot bijna Europa in

24 mei ’t Is nooit saai Achter de Kazerne. Ook 2020-2021 gaat de Mechelse geschiedenisboeken in als een bewogen seizoen. Van een uitgaande recordtransfer over eigenaar Penninckx die in opspraak kwam tot de bijzonder straffe Europe Play-offs. Een terugblik.