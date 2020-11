Joachim Van Damme (KVM) voor duel tegen rivaal Beerschot: “Iedereen staat scherp”

Het seizoen 2018-2019 zal nooit vergeten worden Achter de Kazerne. KV Mechelen raakte betrokken bij de zaak ‘Propere Handen’. De club werd verdacht van - en later ook schuldig bevonden aan - matchfixing en dreigde naar eerste amateurklasse teruggezet te worden. Het was in die onzekerheid dat Malinwa als ploeg een sportief topseizoen neerzette. In 1B werd rivaal Beerschot in extremis afgetroefd. Op de Heizel won Malinwa de beker. Draaischijf in de ploeg van toen én nu: Joachim Van Damme. “Met de wedstrijd van zondag tegen Beerschot heb ik al een paar keer teruggedacht aan dat ene seizoen”, vertelt de middenvelder.

Rivaliteit aangewakkerd

Bij KV Mechelen ligt “de manier waarop Beerschot toen in de pers communiceerde” nog fris in het geheugen. “Zij hebben de rivaliteit tussen beide clubs aangewakkerd. Zij maakten het vijandig”, aldus Van Damme. “Alexander Maes bijvoorbeeld (hij noemde Van Damme een ‘eikel’, red.). Maes had zijn mond moeten houden en beter moeten voetballen. (grijnst) Nu speelt-ie in Roemenië, kan hij het daar gaan uitleggen. Wij hebben toen nooit met modder gegooid en zijn goed met die moeilijke omstandigheden omgegaan. Door al die heisa zijn de fans wel geclasht. Sportief gezien waren KV Mechelen en Beerschot in 1B twee ploegen van een uitzonderlijk niveau. Op een bepaald moment wonnen we negen à tien matchen op rij. En Beerschot? Zij deden dat ook. We tilden mekaar naar een hoger niveau.”

Volledig scherm Joachim Van Damme tijdens de titelmatch tegen Beerschot (16 maart 2019) © Photo News

KV Mechelen won uiteindelijk het pleit in 1B na die o zo cruciale goal van Tainmont. Beerschot moest nog een jaartje langer wachten op de promotie. Nu spelen beide clubs waar ze horen: in 1A. Met Beerschot op dit moment als tweede in de stand en Malinwa pas als veertiende.

Quote Of de rivaliteit nog zo intens is? Voor mij is de strijdbijl begraven. Ik heb geen wrok tegen Beerschot Joachim Van Damme (KVM)

Van Damme: “Of de rivaliteit nog zo intens is? Voor mij is de strijdbijl begraven. Ik heb geen wrok tegen Beerschot. Ze zijn verdiend gepromoveerd en ik heb respect voor wat ze nu presteren. Beerschot is een verrijking voor 1A, dat kan je niet ontkennen. Al blijft dit een speciale wedstrijd. Zeker voor onze fans - jammer dat zij er niet bij kunnen zijn. Deze match heeft een speciale betekenis voor beide clubs. Geloof mij: iedereen staat scherp voor zondag.”

Aanjager

Met Van Damme als aanjager. “Ik geniet van zulke wedstrijden, op het scherpst van de snee.”

Gezien het klassement is Beerschot favoriet, toch? “Neen, dat vind ik niet”, aldus Van Damme. “Oké, Beerschot heeft meer punten en ze kunnen ons het vuur aan de schenen leggen. Maar wij hebben nog altijd een heel sterk team. Ik schat hen niet hoger in dan KV Mechelen. Onze kwaliteiten liggen in dezelfde lijn. We spelen nu tien keer beter dan vorig seizoen, alleen pakken we veel minder punten. Met deze kern moeten we betere resultaten neerzetten. Dat beseffen we.”

Na een vijf op negen wil KV Mechelen zondag in eigen huis de volle buit pakken tegen rivaal Beerschot. Voor de punten, maar ook voor de eer. Van Damme en co weten wat hun te doen staat. “We gaan volle bak.”

Volledig scherm © BELGA