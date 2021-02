Joachim Van Damme (KVM) na zege tegen Cercle: “Ons seizoen nog kleur geven”

Neen, een vermakelijke partij was het zaterdagavond allerminst op Jan Breydel. Weinig doelgevaar, veel slordigheden. In de absolute slotfase bevrijdde Igor de Camargo KV Mechelen uiteindelijk met de winninggoal. “Dat doelpunt was een opluchting, anders was het uitgedraaid op een troosteloze 0-0", vertelde Van Damme. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar als je de 0-1 maakt op het einde... (grijnst) Dat is altijd ‘leutig’. Dan vergeet je de rest van de match. Het was een pittige en voor de neutrale kijker saaie partij. Maar goed, we pakken de drie punten mee naar huis. Dat is het enige dat telt.”

Dankzij de driepunter in Brugge mag KV Mechelen nu écht naar boven kijken. De top 8 en zelfs de top 4 komt in het vizier. Van Damme: “We mogen niet te euforisch worden, maar in de komende duels tegen Beerschot kunnen we de rest van ons seizoen bepalen. We hebben alles in eigen handen om ons seizoen nog kleur te geven.”

“Weinigen hadden na de slechte start van ons seizoen gedacht dat we nog zouden meedoen. Het voetbal is nu iets minder goed dan in begin van het seizoen, maar we pakken wel punten. We zijn volwassener geworden en grijpen onze kansen.”

Volledig scherm © Photo News

Dat zal KV Mechelen ook tegen Beerschot willen doen. Donderdag treft het de rivaal in de achtste finales van de beker, daarna volgt er zondag de competitiewedstrijd. Telkens op het Kiel. “Zonde dat het twee keer kort na mekaar is”, vindt Van Damme, die wel houdt van de stevige duels tegen Beerschot. “Het is een sterke ploeg, hé. Ze spelen onder Wil Still meer vanuit de organisatie. Niet te onderschatten.”

Of KV Mechelen voor de bekerwedstrijd op Van Damme kan rekenen, is afwachten. Tegen RWDM bleef hij nog aan de kant voor overbelasting aan de adductoren. “Fysiek zit het goed, maar er zijn wat pijntjes. Niet alleen de afgelegde kilometers spelen mee, maar ook de duels en de impact daarvan.”

Volledig scherm © BELGA