Joachim Van Damme (KVM) blikt na 0-0 tegen Genk al vooruit naar RWDM: “De beker is zeker een doel”

KV MechelenEen 0-0-gelijkspel tegen Racing Genk. Daar kon KVM-middenvelder Joachim Van Damme (29) best mee leven. “Het was een goede wedstrijd van beide ploegen.” Woensdag al volgt het Croky Cup-duel tegen RWDM. “Wij weten wat de beker kan geven."

De organisatie stond op punt, defensief liet Malinwa weinig steken vallen. 0-0 was een correcte uitslag tegen Racing Genk. “Misschien zat er meer in, misschien ook minder. Het was een goede partij van beide ploegen. Op het einde kunnen we wel leven met een punt”, vertelde Joachim Van Damme op de persconferentie. KV Mechelen sloot de drukke maand januari zo af met een knappe 13 op 18. “We zijn bezig aan een mooie inhaalrace. Als team zijn we gegroeid. Nu willen we blijven presteren. We mogen niet denken dat we er al zijn.”

KV mag de competitie nu heel even ‘loslaten’, want woensdag volgt er een bekerduel tegen 1B-club RWDM. Gevraagd naar de bekerambities dit seizoen toont Van Damme zich gretig. “Het is zeker een doel. Wij weten wat een goede bekercampagne kan geven na onze winst twee jaar geleden. Oké, zonder fans wordt het een andere beleving. Maar als je in die flow geraakt, dan geeft dat ook in de competitie een boost.” Volgens Van Damme mag Malinwa RWDM zeker niet onderschatten. “We speelden 1-1 gelijk tegen hen in de voorbereiding. Natuurlijk is dat iets anders dan een match met inzet, maar toch... Het is zeker geen slechte ploeg.”

Zwaar schema

Door deze bekerwedstrijd krijgt Malinwa wel amper rust. “Na een drukke maand januari wordt het allesbehalve rustiger in februari. Áls we RWDM verslagen, wacht komende week alweer Beerschot in de volgende ronde. Ons schema wordt er niet makkelijker op.”

En dat eist zijn tol bij de spelers. Storm, Bateau en Walsh kregen af te rekenen met spierblessures. “Het is een zware periode. Bij elke ploeg zijn er wel enkele blessuregevallen. Iedereen heeft wel een beetje last. Dat is onvermijdelijk als je om de drie dagen aan 110 procent moet spelen. (grijnst) Het doet op dit moment overal pijn.” En dus is de kans groot dat Wouter Vrancken zal roteren tegen RWDM. “Iedereen zal klaar moeten zijn”, besloot Van Damme.

Volledig scherm Van Damme kreeg geel van Dierick. © BELGA