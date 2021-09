Joachim Van Damme aanjager als vanouds bij KV Mechelen: “Ik had veel goesting om me te tonen"

KV MechelenKV Mechelen won naar eigen zeggen “op mentaliteit” van OH Leuven. Belangrijke schakel in die deugddoende overwinning was Joachim Van Damme (30), die voor het eerst sinds februari weer aan de aftrap stond. “Of mijn tijd in de B-kern een zware periode was? Ik heb al wat andere watertjes doorzwommen.”

Joachim Van Damme speelde zaterdagavond tegen OH Leuven ietwat verrassend 90 minuten. De middenvelder was zoals vanouds de aanjager van dienst. “Ik was gemotiveerd en had veel goesting om me meteen te tonen. Dat ik mentaliteit bracht op het veld? (grijnst) Ieder zijn functie, ik ken mijn kwaliteiten. Als je 7-2 verliest op Anderlecht, dan moet je de fans en de staf wel iets teruggeven. We moesten reageren. Dan is energie en inzet de basis. En dat hebben we getoond. De drie punten waren het belangrijkste vandaag.”

KV Mechelen deed waar het tot dusver dit seizoen soms aan ontbrak: de duels vol aangaan en soms de ‘smeerlappen’ durven zijn. “Er zat pit in deze match”, vertelde Van Damme. “We zijn in de match gegroeid.”

B-kern

Voor Van Damme was het zijn eerste basisplek sinds 6 februari. “Ik ben heel lang gekwetst geweest (pubalgie, red.) en er zijn enkele dingen gebeurd...” Van Damme werd begin augustus voor twee weken naar de B-kern gestuurd nadat hij herhaaldelijk te laat kwam. “Maar dat heb ik achter mij gelaten”, verzekert hij. “Of dat een moeilijke periode was? (grijnst) Ik heb al wat andere watertjes doorzwommen. Of het terecht was dat ik naar de B-kern gestuurd werd, laat ik in het midden. Ik heb die straf uitgezeten. Het belangrijkste is dat alles uitgepraat is. Nu kunnen we weer vooruit. Ik heb geen rancune tegenover de club. We kennen elkaar. Ik ben wie ik ben, en dat is moeilijk te veranderen.”

Malinwa won uiteindelijk met 2-0 van OH Leuven na doelpunten van Storm en Mrabti. “We moesten opstaan na die 7-2 in Anderlecht. Het was de eerste keer dat deze spelersgroep zo’n pak rammel kreeg. Dat was echt pijnlijk. Maar nu hebben we gezien hoe sterk deze groep is. We winnen ook niet alleen, maar spelen defensief een goeie match. Zeker in de tweede helft. We waren secuur en ‘Couckske’ keepte een sterke match.”

