Jarige Dries Wouters hoopt draad weer op te pikken bij KV Mechelen: “Wil me terug amuseren”

KV MechelenMet een halfjaar vertraging is Dries Wouters dan toch in Mechelen beland. De middenvelder, die vandaag zijn 25ste verjaardag viert, wou vorige zomer al graag bij Malinwa tekenen. KV en Genk geraakten er echter niet uit en hij trok naar Schalke 04. Dat werd (tot dusver) geen succes. “Maar spijt heb ik niet van die transfer.”

Throwback naar vorige zomer. In zijn zoektocht naar een nieuwe middenvelder komt KV Mechelen uit bij Dries Wouters van Racing Genk. Hij ziet een overgang naar Malinwa wel zitten, maar de hoge vraagprijs vormt een struikelblok. Genk vraagt 1,5 miljoen euro - te hoog gegrepen voor KV.

“Voor mij was Malinwa toen de eerste keuze”, legt Wouters uit. “Alleen kwamen beide clubs er financieel niet uit. Even later kwam Schalke aankloppen en ben ik daarop ingegaan. Ik voelde namelijk dat het tijd was voor een andere uitdaging voor mij, als speler en als mens.”

Schalke 04, dus. Een gevallen Duitse topclub die dit seizoen strijdt om de promotie naar de Bundesliga. “Daar liep het, op sportief vlak, niet top”, vertelt Wouters. “Ik moest me aanpassen aan de competitie. Het voetbal is er fysieker en sneller. Toen ik geïntegreerd was, speelde ik ook. Alleen viel ik op dat moment wéken uit met een enkelblessure. Eens ik weer fit geraakte, had de trainer zijn typeploeg gevonden en kwam ik niet meer in actie.”

Toch heeft Wouters “geen spijt” van zijn transfer. “Ik wil het voorbije halfjaar niet dramatiseren. Ik speelde voor het eerst in het buitenland. Het was een mooie ervaring en ik heb er veel geleerd.”

KV Mechelen huurt Wouters nu tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. “Ik voel me erg goed bij KV. Het is een fijne, familiale club. Ik kende ook al enkele spelers, dus heb me snel kunnen aanpassen. Vorige zondag was het nog wat zoeken tegen Anderlecht. Het was lang geleden dat ik nog 90 minuten had gespeeld. Maar ik bekijk het positief. Het zal alleen maar beter gaan.”

En als Wouters zich bewijst bij KV Mechelen, is er dan toch een verlengd verblijf mogelijk? “Ik kijk niet te veel vooruit. Nu wil ik zoveel mogelijk spelen en me terug amuseren. Eind dit seizoen zullen we zien hoe de kaarten liggen en waar mijn toekomst ligt.”

