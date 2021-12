Jannes Van Hecke maakt basisdebuut bij KV Mechelen: “Maar vooral ontgoocheld met resultaat”

Dat leverde echter geen drie punten op voor KV Mechelen. Malinwa zag zijn voorsprong in de absolute slotfase door de neus geboord worden. De Neve en Dompé scoorden in de blessuretijd en zo ging Zulte Waregem op en over Malinwa. “Als je twee keer op voorsprong komt en toch nog verliest, dan is dat heel zuur. Ik ben heel ontgoocheld ”, aldus Van Hecke. “In de lucht hadden we het moeilijk tegen grote jongens als Boya, Seck en Gano. Dat zag je ook in de slotfase. We moesten uit het duel spelen, en dat is bij momenten ook goed gelukt. Anderzijds hebben we niet al te veel kansen gecreëerd. Misschien was het wel wat minder vandaag, ja. We wisten dat we hier een goede stap konden zetten in het klassement, maar dat laten we na.”