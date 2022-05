Jannes Van Hecke (KVM) depanneert op de rechtsback: “Ik had gewoon zin om te spelen”

En of. Van Hecke was een van de lichtpuntjes in de 1-0-nederlaag. Hij kwam defensief niet in de problemen en leefde zich aanvallend uit. Dat hij zijn eerste duel in de wedstrijd tegen Tarik Tissoudali won, gaf hem vertrouwen. “Ik zat meteen goed in de match. Zowel defensief als offensief. We vonden de ruimtes op de flank en ik kon enkele keren dreigen. Als rechtsback wilde ik voor aanvallende impulsen zorgen. Zonder mijn defensieve taken te vergeten.”