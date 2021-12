Jannes Van Hecke komt aan de oppervlakte bij KV Mechelen: “Ik kijk op naar Marco Verratti”

Het resultaat zat dan wel tegen (3-2-verlies, red.) , toch was de match van zaterdag tegen Zulte Waregem “speciaal” voor Jannes Van Hecke. “Ik was blij dat ik voor het eerst mocht starten voor KV Mechelen. En dat tegen de ploeg van mijn jeugd”, doet hij zijn verhaal. “Ik speelde een degelijke partij en zie het als een goed begin waar ik op voort kan bouwen.”

Wie Van Heckes kwaliteiten moet opsommen, zal eerst denken aan zijn goede voeten en vinnige speelstijl. “Ik ben ook een bijtertje, hoor. Ik ben niet de grootste (1m75, red.), maar dat wil niet zeggen dat ik geen duels win. Wel integendeel. Er zijn genoeg voorbeelden van kleinere middenvelders die het goed doen op de ‘zes’ en ‘acht’. Denk maar, op het allerhoogste niveau, aan Marco Verratti van PSG. Hij is even groot als ik, maar wint veel duels. Een topspeler op mijn positie. Ik kijk veel matchen van hem. Kerim Mrabti heeft dat bijvoorbeeld ook. Niet groot, wel stevig. Voorts hou ik ervan de bal te hebben. Ik heb inzicht, een goede balbeheersing en handelingssnelheid. Mijn grootste werkpunt is de juiste looplijnen oppikken en meer in de zestien komen op het juiste moment.”