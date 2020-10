Jan Verlinden, het “idool” van Defour, over de terugkeer van ex-Rode Duivel naar KVM: “Hij kan het vuur weer aanwakkeren”

KV MechelenSteven Defour (32) is back. De ex-Rode Duivel tekende een contract voor één jaar bij KV Mechelen en kan vanavond al debuteren. “Het is speciaal om hier te zijn. Als jeugdspeler van Malinwa had ik hier idolen. Tom Caluwé, João Elias én ‘Jantje’ Verlinden”, vertelde Defour op zijn voorstelling. Hét sein om nog eens met Verlinden te bellen. Over zijn job bij Anderlecht, Defour en KV Mechelen.

Weinigen die zo Mechelen-minded zijn als Jan Verlinden. In 1982 begon hij als vijfjarig spelertje op de ‘Kleine Malinwa’. Hij zag KV Mechelen de Europacup winnen en was ballenjongen voor topspelers als Clijsters, Emmers en Den Boer. De rechtsachter maakte in 1997 op 20-jarige leeftijd zijn profdebuut en zou nog twee jaar meedraaien in Mechelen alvorens een toptransfer naar Eredivisie-club Twente af te dwingen. Maar vooral: in 2003, net na de vereffening, keerde Verlinden terug naar de club van zijn hart. Van de Eredivisie naar derde klasse. Om in 2005 met KVM naar tweede klasse te promoveren. Een jaar later zou hij gaan voetballen in de provinciale reeksen bij Kampenhout.

En tegenwoordig ben je aan de slag bij Anderlecht als pedagogische medewerker?

“Klopt. Ik werk als trajectbegeleider. Anderlecht heeft een uniek schoolproject dat het mogelijk maakt om school en voetbal te combineren. Ik begeleid hen dus richting hun diploma. Het is meer achtergrondwerk dan puur voetbal, maar deze job is wel op mijn lijf geschreven. Tien jaar was ik actief als profvoetballer en tien jaar stond ik in het onderwijs. Ervaring zat dus.”

Een belangrijke job. Zeker bij een club als Anderlecht waar de doorstroming van talent cruciaal is.

“Kijk, bij Mechelen was ik niet het grootste talent, maar ik had wel een goede mentaliteit. Bij Anderlecht hebben de jeugdspelers vaak véél talent, maar soms ontbreekt het hen aan een topmentaliteit. Als trajectbegeleider kan ik die talenten, die tussen de 16 en 21 jaar zijn, helpen in hun ‘laatste fase’. Zo begeleidde ik jongens als Doku, Verschaeren, Saelemeakers, Bornauw en Amuzu. Waarom ik net bij Anderlecht werk? (grijnst) Iedereen weet dat ik een geel-rood hart heb, maar deze job bestaat jammer genoeg nog niet bij KV en ik kan werken met - waarschijnlijk - de Rode Duivels van de toekomst.”

Quote Ik speel bij de veteranen van Malinwa. Als Defour stopt als prof is hij welkom. (lacht) Maar dan moet hij wel starten op de bank. Jan Verlinden

Over een geel-rood hart gesproken: Steven Defour noemde je een van zijn “idolen”.

“Dat had ik inderdaad al een paar keer opgevangen en had hij ook in zijn boek geschreven. We wisten dat Steven zou terugkeren naar Mechelen, hé. Dat was ook mijn grote hoop. Malinwa neemt niet vaak spelers terug, maar als iemand als Steven wil terugkomen... Die neem je er graag bij.”

“Defour was als jeugdspelertje nog ballenjongen toen ik in de eerste ploeg speelde. Ja, dat verhaal brengt ook bij mij herinneringen naar boven. Ook ik was ooit ballenjongen. Maar dan wel in de tijd dat KV Mechelen de Europacup won met Emmers en co. Het is leuk dat iemand met naam en faam nu terugkeert Achter de Kazerne. Ik heb al heel wat berichtjes zien passeren in mijn Whatsapp-groep van ‘die hard’ KV-fans. We zijn enthousiast over de komst van Defour.”

Ook jij keerde terug naar KV Mechelen. Er zijn gelijkenissen.

(lacht) “Het is een beetje een gelijklopend verhaal. Ik ging van Twente naar Mechelen in derde klasse. Om mijn steentje bij te dragen. In plaats van duizend euro mee te investeren kon ik op die manier de club toch helpen. Zoiets doen alleen maar spelers met een hart voor de club. Voor zulke spelers, zoals Defour, supporter je graag. Ik ook, trouwens.”

Heb je nog een goede band met KV Mechelen?

“Absoluut. Ik ga geregeld kijken en ben ook met mijn bubbel uitgeloot om naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk te gaan kijken. Én ik speel bij de veteranen van Malinwa. Als Defour stopt als prof is hij welkom. (lacht) Maar dan moet hij wel starten op de bank. Verder kom ik nog steeds goed overeen met Tom Caluwé, Tom Peeters, Geoffrey Peytier en Gunter van Handenhoven waarmee ik bij de jeugd en in de eerste ploeg heb gespeeld. Ik vind dat ‘Tokke’ het zeer goed doet als technisch directeur van Malinwa.”

Zal Steven Defour slagen bij KV Mechelen?

“Hij kan het vuur weer aanwakkeren. Ik ben enthousiast, ja. Tegenwoordig zien we het vaker dat ex-Rode Duivels ooit willen terugkeren naar hún club. Steven zit nu bij Malinwa, Lukaku sprak ook al uit dat hij ooit weer voor Anderlecht wil spelen. Dat vind ik mooi. Het houdt de traditie hoog. Ik ben er zeker van dat Defour zijn meerwaarde zal hebben. Op en naast het veld.”

