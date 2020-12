Jackpot voor KV Mechelen, Vranckx (18) trekt naar club waar hij heen wou: “Wilde niet gewoon een koopje zijn van grootmacht”

KV Mechelen‘Aster Vranckx wird ein Wolf.’ Het 18-jarige toptalent van KV Mechelen trekt volgend seizoen voor ruim acht miljoen euro naar Bundesligaclub VfL Wolfsburg. “Mijn keuze was al even gemaakt.”

“Een win-winsituatie voor alle partijen.” Zo noemt Vranckx zijn transfer naar Wolfsburg. Geheel terecht. Voor de jonge middenvelder lijkt dit de ideale stap. Wolfsburg haalt een van de meest talentvolle Belgische middenvelders binnen. En KV Mechelen? Die pakken de jackpot.

De club van autofabrikant Volkswagen betaalt zo’n 8 miljoen euro plus bonussen aan Malinwa, dat naar verluidt ook een doorverkooppercentage van liefst 20% bedong. Het totaalbedrag dat KV uiteindelijk zal opstrijken overschrijdt het clubrecord van Hassane Bandé, die in 2018 voor 8,25 miljoen naar Ajax trok. Vranckx, die dit seizoen nog uitdoet Achter de Kazerne, is de op twee na duurste 18-jarige uitgaande transfer ooit in onze competitie. Alleen Doku en Lukaku prijken boven hem in ‘t lijstje.

Wolfsburg toonde al langer concrete interesse. Vorige zomer bood het zes miljoen voor Vranckx. Te weinig, oordeelde Malinwa toen. “Maar mijn keuze was dan al gemaakt. Het was wachten tot er een deal kwam tussen beide clubs”, aldus Vranckx.

Quote Ik wilde niet gewoon een koopje zijn van een Europese grootmacht. Wolfsburg heeft echt een plan voor mij Aster Vranckx

KV Mechelen en Wolfsburg bleven de voorbije maanden intensief onderhandelen. Een Mechelse delegatie en Vranckx’ entourage reisden geregeld af naar Duitsland. Opvallend: het waren meteen de beleidsmensen van Wolfsburg die de gesprekken voerden, geen hoofdscout of tussenpersoon. Het was de Bundesliga-club menens. Enkele weken geleden kwam het tot een akkoord op clubniveau en Vranckx tekende vervolgens een contract tot 2025. Afgelopen zaterdag, een dag voor het duel tegen Standard waarvoor hij geschorst was, trok de jonge middenvelder naar Wolfsburg voor de bijbehorende transferkiekjes.

Volledig scherm © Photo News

“We hadden snel het gevoel dat Wolfsburg Aster écht wou. Dit voelt goed aan”, vertelt zaakwaarnemer Peter Verplancke. “Dit is de juiste stap voor hem. Er waren ook Europese topclubs (zoals Juventus, AC Milan en Manchester City, red.) geïnteresseerd. Maar dat wilde Aster niet. ‘Ik ga nu toch niet naar zo’n club?’, zei hij mij. Dát typeert hem. Hij wilde geen speelbal worden van een topclub. Aster is een slimme kerel die geen stap wil overslaan. Mentaal staat hij sterk. Hij kan een topper worden.”

Vranckx: “Ik wilde niet gewoon een koopje zijn van een Europese grootmacht. Wolfsburg heeft echt een plan voor mij. Of dit geen te grote stap is? Ik geloof in mijn kwaliteiten en ben ambitieus. Volgend seizoen wil ik daar zo snel mogelijk spelen.” Wolfsburg moet voor Vranckx op langere termijn een springplank zijn richting de absolute top - hij droomt van Chelsea of Real Madrid.

Duits leren

Zijn overgang is de tweede uitgaande toptransfer voor Malinwa dit jaar. In juli verkocht het Issa Kaboré aan Man City voor 4,5 miljoen. Het zijn gouden miljoenen waarmee de club haar schuldenberg verder kan afbouwen en de coronapandemie kan overbruggen. “Ik heb KV Mechelen misschien een dienst bewezen, ja. Maar dat deden zij ook voor mij door mij kansen te geven.”

Nu volgt voor Vranckx nog een halfjaar KV Mechelen en... Duits leren. “Dat is nog niet hoe het moet zijn”, glimlacht de youngster. “Binnenkort start ik zeker met Duitse lessen.”

Derde duurste 18-jarige uit onze competitie

1. Jérémy Doku (18) van Anderlecht naar Rennes in 2020: 27 miljoen euro (+ bonussen)

2. Romelu Lukaku (18) van Anderlecht naar Chelsea in 2011: 15 miljoen euro

3. Aster Vranckx (18) van KV Mechelen naar Wolfsburg in 2020: 8 miljoen euro (+ bonussen)

4. Mido (18) van AA Gent naar Ajax in 2001: 4,2 miljoen euro

5. Celestine Babayaro (18) van Anderlecht naar Chelsea in 1997: 3,5 miljoen euro

Spelers uit onze competitie die bij transfer 18 jaar of jonger waren.

Al 8ste Belg ooit bij Wolfsburg

Koen Casteels (2015-nu) 152 matchen 0 goals

Ismail Azzaoui (2017-2020) 2 matchen 0 goals

Landry Dimata (2017-2019) 24 matchen 0 goals

Divock Origi (2017-2018) 36 matchen 7 goals

Kevin De Bruyne (jan. 2014-2015) 73 matchen 20 goals

Junior Malanda (2013-2015) 23 matchen 2 goals

Peter Van der Heyden (2005-2008) 50 matchen 0 goals

Eigendom van Wolfsburg. Uitleenbeurten aan andere clubs, bijvoorbeeld Dimata een seizoen aan Anderlecht, niet meegerekend.

Volledig scherm © BELGA