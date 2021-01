Is Igor de Camargo (37) na dit seizoen nog profvoetballer? “Ik geniet nog veel van het spelletje"

KV MechelenIgor de Camargo (37) is tegenwoordig meer invaller dan hem lief is. Ook tegen Standard begon hij op de bank. “Nochtans ben ik écht klaar om te starten”, zegt de ervaren spits van KV Mechelen, die in juni einde contract is.

Een dag na de pijnlijke 0-4-nederlaag tegen Standard stond Igor de Camargo ons gisteren te woord. Hij zag vanop de bank hoe KV Mechelen net na de rust drie goals in acht minuten incasseerde. “Het was collectief een mindere prestatie. We staan weer met de voeten op de grond.”

Een klein halfuur voor affluiten mocht De Camargo invallen tegen Standard. Een basisspeler is hij al even niet meer. Net toen hij in november onder stoom kwam met doelpunten tegen Club Brugge en Charleroi, viel hij voor anderhalve maand uit met een kuitblessure. “Dat was een slechte timing. En sinds ik weer fit ben, mocht ik nog niet starten. Nochtans ben ik daar wel klaar voor. Ik wil altijd spelen en de voorbije twee jaar heb ik hier toch getoond wat ik kan. Ik wil KV Mechelen helpen om te winnen. (grijnst) Maar vanop de bank is dat moeilijk, hé.”

De Camargo zag tegen Standard hoe nieuwkomer Ferdy Druijf de voorkeur kreeg. “Of ik begrijp dat de club een nieuwe spits heeft gehaald? Ze moeten denken aan de toekomst natuurlijk... Dat hij meteen speelt, en ik op de bank moet starten, is wel een beetje frustrerend. Maar ik ga die jongen proberen helpen. Iedereen weet hoe ik ben: als de ploeg wint, dan ik ook. Maar laat me duidelijk zijn: ik wil zoveel mogelijk spelen.”

Einde contract

Of De Camargo volgend seizoen nog voetbalt (bij KV Mechelen), is onzeker. Zijn contract loopt in juni af. “Ik heb een kort gesprek gehad met Tom (Caluwé, de technisch directeur, red.). Maar over een contractverlenging ging dat niet. Daarover heb ik nog niets gehoord. We willen eerst deze zware periode doorkomen. Ik focus me nu op wat er op het veld gebeurt, want we gaan moeten vechten tot het einde van het seizoen.”

In mei wordt De Camargo er 38. Een gezegende leeftijd voor een profvoetballer. “Of ik wel nog wil doorgaan na dit seizoen? (grijnst) We zullen zien wat er komt. Als KV een aanbod doet, dan ga ik zeker nadenken. Ik heb nog geen beslissing genomen. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar ik geniet nog veel van het spelletje. Iemand een panna zetten bijvoorbeeld: héérlijk.”

Áls hij een punt achter zijn carrière zet eind dit seizoen, dan heeft De Camargo in principe zijn trainersdiploma achter de hand. “In maart of april haal ik normaal gezien mijn UEFA-A-diploma. Daarmee mag ik alles behalve profclubs trainen.” Dat jonge trainers kansen krijgen, denk maar aan Mbaye Leye (38) bij Standard, vindt De Camargo “super om te zien”. “Wie weet komt er binnenkort nog een jonge trainer bij”, besluit de spits met een glimlach.

