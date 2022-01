“Ik ben niet bezig met transfer": Rob Schoofs hoopt meer te scoren én Europees voetbal af te dwingen met Malinwa

Onder de Spaanse zon legt KV Mechelen momenteel de basis voor de rest van het seizoen en de - hopelijk voor KV - play-offs. “Er wordt goed en stevig getraind”, vertelt Rob Schoofs. De kapitein is geschorst voor het komende duel tegen OH Leuven (15/01), maar hoopt vier dagen later tegen Racing Genk (19/01) meteen weer aan te knopen met zijn goede vorm.

“Deze stage kwam op het goede moment, want ook ik heb een moeilijke maand december achter de rug. Ik had problemen met mijn knie, die mij nu nog altijd een beetje last bezorgt. En ik heb ook corona gehad. Zowel ik als mijn vriendin zijn ziek geweest. We hebben daardoor ons dochtertje tien dagen niet kunnen zien. Tijdens onze quarantaine verbleef ze bij haar grootmoeder, want we wilden haar niet besmetten. Dat was een moeilijke periode. (zucht) Corona zorgt voor veel miserie.”

Quote Er is vage interesse uit het buitenland, maar niets concreet. Ik heb ook geen behoefte aan een transfer. Rob Schoofs

Die miserie ligt nu achter hem. “Wat je mij voor 2022 mag wensen? Naast een goede gezondheid, graag iets meer goals. Ik zit nu aan één doelpunt dit seizoen. Dat moet beter. Ondanks die statistieken heb ik wel een goed kalenderjaar achter de rug.”

En of. Onder meer Wouter Vrancken vindt dat Schoofs bij de Gouden Schoen-verkiezing hoog moet eindigen. “Maar daar ben ik niet mee bezig”, knipoogt Schoofs. “Dat is meer iets voor spelers van een topclub, want daar sta je meer in de picture. En als je hoog wil eindigen, moet je ook meer scoren. Dát wil ik de komende maanden doen. Ik hoop met KV Mechelen ook Europees voetbal af te dwingen.”

Aan een transfer denkt Schoofs naar eigen zeggen niet. “Er is vage interesse uit het buitenland, maar niets concreet. Ik heb ook geen behoefte aan een transfer. Het is wel een ambitie om ooit nog eens een stap hogerop te zetten, in België of het buitenland. Maar ik zit goed in Mechelen en push niet voor een transfer.”

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News