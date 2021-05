Igor de Camargo verlengt contract bij KV: “Nog één jaar genieten”

De voorbije weken heerste er wat twijfel in Mechelen of De Camargo wel zou verlengen aan fors verminderde voorwaarden. De Braziliaanse Belg was afgelopen seizoen de grootverdiener bij Malinwa, maar daar zien ze hem niet langer als keuze nummer één in de spits. En dus moest hij nu ook financieel inbinden. Naar verluidt gaat het over bijna 50% minder salaris. “Ik ben geen moeilijke jongen”, knipoogt De Camargo.

Voor de Braziliaanse Belg, die intussen de oudste veldspeler in 1A is, is geld niet meer de belangrijkste drijfveer. “Nooit geweest, hoor. Ik wil nog een jaar voetballen omdat ik het gewoon heel graag doe. Voor het plezier. Ik hou van voetbal en geniet er nog te veel van om te stoppen. Ik voel me ook goed bij KV en ben fit. De keuze om er nog een jaartje bij te doen, was gemakkelijk. De club weet ook wat het heeft aan mij, op en naast het veld. Iedereen is content.”

Rol als back-up

De Camargo start volgende maand zo aan zijn vierde seizoen bij KV Mechelen, waarvoor hij tot dusver in 97 wedstrijden 36 keer scoorde. Hij zal volgend seizoen acteren als back-up in de spits. Malinwa hoopt Ferdy Druijf namelijk langer te houden op huurbasis en Hugo Cuypers definitief over te nemen van Olympiakos. “We zullen zien hoe het loopt. Ook bij de start van afgelopen seizoen werd er gezegd dat ik tweede spits zou zijn, maar behalve Storm heeft niemand meer dan mij gescoord.”

“Volgend seizoen wordt wel echt het laatste uit mijn carrière. Dit is het begin van het einde”, glimlacht De Camargo. Daarna overweegt hij een sabatjaar. “Een korte terugkeer naar Brazilië behoort tot de mogelijkheden.” Al bestaat de kans dat KV Mechelen hem meteen een rol binnen de club zal aanbieden, zoals dat met Steven Defour ook het geval was. De Camargo heeft alleszins zijn UEFA A-diploma op zak. “We zullen dan wel zien wat er gebeurt. Eerst nog een jaar genieten bij KV.”

