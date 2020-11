Igor de Camargo trefzeker in zijn 600ste profmatch: “Hier mag ik fier op zijn”

KV MechelenIgor de Camargo was op de afspraak in zijn 600ste profwedstrijd. De 37-jarige spits scoorde een knappe goal tegen Charleroi. KV Mechelen speelde uiteindelijk 3-3 gelijk. “We moeten niet te ontgoocheld zijn.”

Met een plaatsbal over doelman Penneteau zette Igor de Camargo zijn 600ste match uit zijn profcarrière extra in de verf. “Ik controleerde de bal goed en haalde uit. Het was een mooie goal”, vertelde de goalgetter achteraf. “Het doet plezier om te scoren, want dat blijft elke wedstrijd mijn grote doel. Weinig spelers kunnen zeggen dat ze 600 matchen gespeeld hebben. Het is een mooi cijfer, en met een doelpunt wordt dat nog mooier. Hier mag ik toch fier op zijn.”

Zijn doelpunt bleek uiteindelijk niet genoeg voor de zege. KV Mechelen speelde 3-3 gelijk tegen Charleroi - een goed resultaat. “We hadden veel kansen, alleen hebben we er niet alles uitgehaald”, vond De Camargo. “Defensief maakten we enkele individuele en collectieve foutjes. Die moeten eruit. Maar we moeten niet te ontgoocheld zijn. Er zijn weinig ploegen die zoveel creëren tegen Charleroi. We hebben drie keer gescoord tegen de competitieleider. Daar mogen we tevreden mee zijn.”

Sterke Hairemans

Naast Igor de Camargo was vooral een sterke Geoffry Hairemans dé man van de match. Met een schitterende goal en een assist eiste hij de hoofdrol op. Zijn treffer - een vrijschop van 132 km/u recht in de winkelhaak - mocht gezien worden. “Het was zaak zo hard mogelijk langs de muur te knallen, vol risico. (grijnst) Voor hetzelfde geld vliegt dat schot het stadion uit, maar ik ben blij dat ik hem laag heb kunnen houden. Of dit het mooiste doelpunt uit mij carrière is? Sowieso mijn hardste.”

Hairemans voelt zich alsmaar meer in zijn sas dit seizoen. De Antwerpenaar is aanwezig en verdeelt het spel bij Malinwa. “Ik ben conditioneel op punt. Ik kan blijven gaan. Dat zie je ook tijdens wedstrijden. Als ik de bal krijg, zit ik nog fris. Hopelijk gaat dat binnenkort ook drie punten opleveren. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik nu krijg. Ik moet ervoor zorgen dat ik elke week op niveau ben en nog mooie statistieken kan voorleggen.”