Igor de Camargo breekt 66 jaar oud record bij KV Mechelen: “Waardevolle speler én mens”

KV MechelenHet ontglipte ons een kleine week geleden, Igor de Camargo’s nieuwe record. Dus bij deze: de Braziliaanse Belg is sinds zijn goal tegen Eupen de oudste doelpuntenmaker ooit voor KV Mechelen. “Hij is een voorbeeld”, zegt club-icoon Piet den Boer.

6 maart 1955. KV Mechelen-legende Bert De Cleyn scoort zijn laatste doelpunt in zijn carrière voor FC Malinois in een ruime 6-0-overwinning tegen Club Luik. De all time topschutter in de Belgische competitie (459 goals in 560 wedstrijden) wordt met zijn 37 jaar, 8 maanden en 6 dagen de oudste doelpuntenmaker ooit voor KVM.

23 januari 2021. Bijna 66 jaar na de laatste goal van De Cleyn krijgt hij een opvolger. Igor de Camargo scoort de 3-0 tegen Eupen en kroont zich met 37 jaar, 8 maanden en 11 dagen de nieuwe oudste doelpuntenmaker van KV Mechelen. Iets waar de spits ongetwijfeld trots op is.

Het is geen toeval dat net De Camargo dat record breekt. “Igor staat mentaal sterk en verzorgt zich goed. Fysiek is hij top”, liet coach Wouter Vrancken onlangs optekenen. De Camargo, de Ibrahimovic van de Belgische competitie. Qua leeftijd toch.

Volledig scherm © BELGA

“De Camargo heeft altijd voor zijn sport geleefd en kende nooit zware blessures”, vertelt Piet den Boer, ex-topspits van Malinwa. “Bij KV Mechelen krijgt hij de kans om de spitsenpositie in te vullen op zijn manier, en dat doet hij goed. Hij gaat vaak jagen, maar neemt ook zijn rustperiodes in een wedstrijd. Dat kan hij doen dankzij zijn ploegmaats, die ook hard werken. In de zestien duikt Igor dan vaak fris op om de bal binnen te duwen - hij heeft een neus voor goals. Je kan Igor alleen maar een groot compliment geven. Op die leeftijd nog een scorende spits zijn bij een eersteklasser... Chapeau. Hij is een uitzondering. Igor is een waardevolle speler én mens, want ook naast het veld is hij een toffe gast. Zelfs als hij op de bank moet zitten, blijft hij zijn ploegmaats, zoals nieuwkomer Druijf, tips geven. Dat is schitterend. Hij verdient dit doelpuntenrecord.”

De Camargo heeft nog enkele maanden om zijn record bij KV Mechelen scherper te stellen. In juni loopt zijn contract af. Óf zit er toch nog een (laatste) contractverlenging in? “Je moet realistisch blijven: op een bepaald moment houdt het op”, vindt Den Boer. “Hij is intelligent genoeg om te bepalen wat hij nog wil en kan. Het is ook te bekijken wat de club wil. Als bijvoorbeeld Druijf ontploft en tien goals maakt, dan zal Igor opnieuw op de bank belanden en het mentaal toch moeilijker krijgen. Al zal hij in de groep altijd positief blijven. Ach, het is moeilijk te zeggen of de club zijn contract moet verlengen.”

Mocht De Camargo de schoenen eind dit seizoen aan de haak hangen, dan is de kans groot dat hij (jeugd)trainer wordt. “Ik hoor dat hij een trainerscursus volgt. Hij zal wel in de voetbalwereld blijven. Iemand zoals hij is altijd waardevol voor veel clubs.”, besluit Den Boer.

Volledig scherm © BELGA