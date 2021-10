Igor de Camargo (38) komt nog amper aan de bak bij KV Mechelen: “Wat ik hier heb gepresteerd, telt blijkbaar niet meer mee”

KV Mechelen “Mijn voornaams­te advies aan de jonge gasten? Gewoon doen”: een dag in het spoor van assistent-trai­ner Steven Defour

25 juli Alleen bij zijn douche na de training waren we er niet bij. Een dag in het spoor van Steven Defour (33), kersvers assistent-trainer. “Jeugdspelers die op hun ‘sloffen’ de gym instappen, dat kunnen we niet accepteren.”