Hugo Cuypers (KVM) scoort in 5 matchen op rij: “Jammer dat het niets oplevert”

Opvallend: zijn doelpunt tegen Charleroi kwam er na een assist van Lucas Bijker. De Braziliaanse Nederlander was zo voor het eerst in 107 matchen voor KV Mechelen aangever van dienst. Het was geleden van 5 november 2017 dat hij nog eens een assist gaf - toen nog voor Cádiz in de Spaanse tweede klasse. “Dat was mooi voor Lucas”, aldus Cuypers. “En het zou leuk zijn geweest om erover te praten als we gewonnen hadden. Maar nu overheerst de teleurstelling.”

Hetzelfde gaf Rob Schoofs aan. Vooral het feit dat KV Mechelen voor de vijfde keer dit seizoen een 2-0-voorsprong uit handen gaf, woog zwaar door. “Een dubbele voorsprong is niet genoeg voor ons. Het moet 3-0 zijn alvorens we enigszins gerust kunnen zijn”, vertelde de aanvoerder. “Dat we weer een doelpunt op een stilstaande fase weggeven, is frustrerend. Oké, we qua gestalte niet de grootste ploeg en dat speelt uiteraard mee. Maar telkens er iets fout loopt of iemand niet geconcentreerd is, wordt het meteen afgestraft. Tel de punten die we zelf weggegooid hebben erbij en we doen helemaal mee voor play-off 1. Jammer dat het te vaak is misgelopen.”