Hugo Cuypers (KV Mechelen) scoort tegen ex-club Standard: “Jammer dat het nu interlandbreak is”

Een hete vrijdagavond Achter de Kazerne. KV Mechelen speelde Standard in de eerste helft op een hoopje - het swingde voorin. Drie-nul stond het na amper 18 minuten, onder meer dankzij een doelpunt van uitblinker Cuypers. “Of we verrast waren over hoe zwak Standard was in de eerste helft? Neen, we waren op alle scenario’s voorbereid. En vooral: we gingen uit van onze eigen kwaliteiten”, aldus Cuypers. “Met het publiek achter ons konden we blijven doorgaan.”

“Dat we zo snel scoorden, bracht ons heel snel in de wedstrijd. Of dit de beste helft van ons seizoen was? (denkt na) Die eerste op Anderlecht was ook heel goed. Alleen hebben we er nu wel efficiëntie aan gekoppeld.”

Cuypers trof in de vierde minuut raak. Hij werd door Schoofs diep gestuurd en werkte dan prima af. Een goal voor de halve Luikenaar tegen zijn ex-club Standard, dat moet speciaal zijn, toch? “Goh, dat ik scoor tegen mijn ex-club maakt me weinig uit. Ik ben gewoon blij dat ik kan bijdragen aan het team, dat maakt me erg gelukkig. We zijn op ons elan doorgegaan. Dat we 9 op 9 pakken na de pandoering in Anderlecht toont de weerbaarheid van de ploeg.”

Volwassen

Weerbaarheid moest Malinwa ook tonen tegen Standard. Wegens wangedrag van de bezoekende fans lag de wedstrijd namelijk enkele keren stil en KV werd zo uit zijn ritme gehaald. “Over de acties van de Standard-supporters kan ik me niet uitspreken. Het was niet makkelijk om, vooral net na de rust, zo lang stil te blijven staan. Oké, we incasseren nog een doelpunt, maar voort zijn we rustig en volwassen gebleven.”

Cuypers is zich intussen alsmaar meer aan het profileren bij KV Mechelen. De hardwerkende spits staat nog in de schaduw van Storm en co, maar mag intussen ook knappe statistieken voorleggen: 2 goals en 5 assists in 10 matchen. “Dit is het voetbal dat mij ligt. Het is fijn dat het draait. Laat ons er nu voor zorgen dat dit blijft duren.”

