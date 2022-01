Hugo Cuypers (KV Mechelen) mag vieren tegen ex-club Standard: “Gevleide zege, maar niet gestolen”

“Het is een gevleide, maar geen gestolen overwinning. In de eerste helft voelden we nog de gevolgen van de coronabesmettingen, maar dat kunnen we niet als excuus blijven gebruiken. Het ging in de tweede helft overigens beter. Onze looplijnen waren goed en we creëerden kansen.” Nadat KV Mechelen de voorbije wedstrijden mindere resultaten kende, komt deze zege op het goede moment. “Deze lijn willen we doortrekken.”