Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx stelt bestuur KV Mechelen in gebreke

Twee weken geleden werd hoofdaandeelhouder Penninckx tijdens een buitengewone Algemene Vergadering weggestemd als bestuurder van KV Mechelen. Dat had alles te maken met de juridische en financiële storm waarin Penninckx zich bevindt. Vorige zomer ging zijn modegroep FNG failliet. De Mechelaar wordt in een gerechtelijk onderzoek verdacht van financiële fraude en werd anderhalve maand opgesloten in de gevangenis na het schenden van zijn voorwaarden.