Het afscheidsinterview van Lucas Bijker bij KV Mechelen: “Toen ik op de tribune zat tijdens de bekerfinale, brak er iets”

Facetimen met Lucas Bijker is altijd een avontuur. Als de Nederlander op ons scherm verschijnt, zit hij met z’n wagen in de carwash. “Ik ben net naar het containerpark geweest, man. De auto was helemaal vuil!” Wie dacht dat Bijker alle tijd van de wereld heeft nu het seizoen er op zit, komt dus bedrogen uit. Zijn dagen zitten behoorlijk volgepland. Klusjes, de vier kinderen en... een nieuwe club zoeken. Want na vijf jaar en 115 wedstrijden verlengde Malinwa het aflopend contract van de linksachter niet.

“Ik had al langer het gevoel dat mijn tijd bij de club ten einde liep”, zegt Bijker. “Mijn contract liep af en de club liet maar niets weten. Ik probeerde dat gevoel van me af te zetten, focuste me op de bekerfinale om fit te geraken. En dat lukte. Maar de dag voor de finale kwam Steven (coach Defour, red.) naar mij: ‘Lucas, je hebt er alles voor gedaan. En als mens zou ik je altijd op de bank zetten. Maar anderen trainen al langer mee en we gaan voor hen kiezen.’ Ik begreep het wel. No hard feelings. Maar het deed pijn. Toen ik op de tribune moest plaatsnemen, brak er iets. Dat was een emotioneel moment. Toen kwam het binnen dat het voor mij wellicht definitief voorbij was als speler van Malinwa. En ik had dat hoofdstuk zó graag afgesloten op het veld.”

Volledig scherm © BELGA

Hoe is die boodschap je meegedeeld?

“Een tweetal weken geleden zei Tim (technisch directeur Matthys, red.) het me. Ergens begrijp je dat, ergens niet. Ik heb mezelf dit seizoen niet kunnen laten zien door blessureleed. En als ze ergens kunnen op besparen, gaan ze het niet laten. Dan kijken ze al snel naar de aflopende contracten. Er was twijfel of ik mijn niveau nog zou halen. Maar ik ben intussen weer topfit en de seizoenen voordien had ik quasi alles gespeeld, hé. Ik ben ervan overtuigd dat ik KV Mechelen nog iets had kunnen bijbrengen. Op en naast het veld. Weet je, ik had verwacht dat er toch een aanbieding zou komen. Ik stond ervoor open om minder te verdienen. Twee jaar geleden had ik al een nieuw contract aan verminderde voorwaarden getekend, toen de club kreunde onder de coronapandemie. Ook nu had ik graag bijgetekend. Maar goed, dat er geen nieuw contract in zat, moet je accepteren. Je moet verder.”

Waar ligt je toekomst?

“Dat is nog onduidelijk. Er spelen een aantal dingen, maar in het buitenland. Voor mij is dat een lastige afweging. Wil ik wel in het buitenland gaan spelen en hier alles achterlaten? Het is moeilijk. De kinderen gaan hier in Breda naar school, mijn vrouw heeft hier haar eigen salon. Uiteindelijk zal ik een keuze moeten maken. Ik hoop nog steeds dat er in Nederland of België opties komen. Voor veel ploegen kan ik een toegevoegde waarde zijn - ook voor 1B sta ik open.”

Pak nu eens één moment eruit van je vijf jaar bij KV. Wat was het allermooiste?

“Ik zou de bekerfinale zeggen. Maar eigenlijk kies ik voor een moment ná die finale, dat we met de selectie en staf in Knokke zaten om het seizoen af te sluiten. We zaten daar aan een strandbar, gezellig, Fred Vanderbiest had alles geregeld. Toen beseften we wat een seizoen wij achter de rug hadden - daar kan je een boek over schrijven. Die dag in Knokke was super. En de avond en nacht ook. (lacht) Te veel details over dat feestje ga ik niet geven. Na dat eerste seizoen wist ik het zeker: wát een mooie club is KV Mechelen, joh.”

Volledig scherm © Photo News

Hoe liep het dit jaar?

(zucht) “De resultaten vielen tegen. Iets wat deze groep nog niet had meegemaakt. En voor mij persoonlijk... Ik heb het eerste halfjaar gemist. Ik revalideerde deels in Breda, deels op de club. Omdat ik de voeling met de ploeg toch wou behouden. Maar toch voelt het anders. Eens je helemaal meedraait op training, merk je ook dat de sfeer toch anders is dan vroeger. Omdat er veel nieuwe jongens zijn bijgekomen, omdat er met Danny Buijs een andere coach was met andere ideeën. De dynamiek was veranderd. Steven Defour heeft veel zaken van bij Wouter Vrancken weer opgepikt.”

Vind jij dat je genoeg gewaardeerd bent bij KV?

“Ja, ik denk het wel. Ik ben geen Messi, dus van mij moet je geen wonderen verwachten. En ik begrijp ook wel dat mensen naar het stadion komen voor een type als Storm. Maar ik heb wel altijd een bepaalde waardering gevoeld. Omdat ik altijd alles geef, aan honderd procent. Ik ben echt van de club gaan houden. Ik hoop de fans ook een beetje van mij. Ach, waardering heb ik zeker gevoeld, hoor. (knipoogt) Zoals ze zeggen: bekerhelden worden nooit vergeten. Ik hoop dat ik snel afscheid kan nemen van de supporters. Dat is me ook beloofd, dat ze iets gaan organiseren.”

Ik ben benieuwd wie er nu voor de sfeer gaat zorgen in de groep, Lucas.

(lacht) “Ik ben een uniek soort! (lacht nog harder) Maar of dat positief is... Ik heb ooit eens duizend roze plastic ballen in Jannes van Hecke zijn wagen doen belanden toen hij pas bij KV speelde. Je weet wel, van die balletjes uit een ballenbad. Hij had namelijk een kaartspelletje bij ons aan tafel verloren. Wel 200 euro hebben die ballen me gekost, maar het was het waard. Uiteindelijk zijn die bij het kinderdagverblijf in het stadion terecht gekomen. En ik denk trouwens dat Corryn nog altijd confetti in zijn auto terug vindt - (lacht) sorry, Alex.”

Benieuwd waar jij binnenkort voor de sfeer zorgt. Bedankt voor die vijf jaar, Lucas.

Volledig scherm © BELGA