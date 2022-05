Gustav Engvall (KV Mechelen) scoort twee keer, maar is niet tevreden: “Ik had dit seizoen meer kansen verwacht”

Voor Gustav Engvall, de voorbije jaren geteisterd door blessureleed, waren het zijn eerste doelpunten sinds 3 augustus 2019. Dan zou je een brede glimlach verwachten. Niet dus. De teleurstelling en ontevredenheid vielen van zijn gezicht af te lezen. “Het is erg jammer dat het seizoen erop zit. Ik had er meer van verwacht”, vertelde hij. Engvall verscheen tegen Charleroi pas voor de tweede keer aan de aftrap. Hij vervulde dit seizoen vooral een rol als invaller. “Ik voel me al heel het seizoen goed en was klaar om veel te spelen. Maar dat is niet gelukt. That’s a shame. Kijk, ik stel mezelf hoge doelen. Toen ik een jaar geleden mijn contractverlenging (tot 2024, red.) tekende, hoopte ik mijn kansen te krijgen. Dat was niet het geval. Maar goed, dat is voetbal, zeker? Ik had het niet makkelijk met mijn situatie. Of ik er met de coach over heb gepraat? Niet echt. In januari was er één gesprek, maar verder niet. Ik respecteer hem, maar ik wilde meer spelen. Ook al kwam ik niet elke week aan de bak, toch ben ik in mezelf blijven geloven. Dat ik vandaag twee keer scoor, bewijst dat ik nog steeds een goede speler ben.”