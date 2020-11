Geoffry Hairemans ontpopt zich tot sterkhouder bij Malinwa: “Het verschil met vorig jaar is groot”

KV MechelenHet heeft even geduurd, maar Geoffry Hairemans (29) is zich nu écht aan het profileren als sterkhouder bij KV Mechelen. Zijn héérlijk doelpunt tegen Charleroi toonde aan hoe hij de voorbije weken naar zijn topvorm toegroeide. “Vorig seizoen had ik nog te veel het Antwerp-label op mij. Nu ben ik er ‘ene van KV’.”

Wat doet iemand als Geoffry Hairemans tijdens zijn vrije dagen in een interlandbreak? Zijn badkamer schilderen, zo konden we zien op Instagram. “Ik heb toch heel snel hulp moeten inlassen. Als er iets niet goed lukt, dan is ‘onze pa’ de ideale man”, lacht een goedgezinde Hairemans.

Hij heeft alle reden om gelukkig te zijn. De voorbije weken was hij telkens een van de betere spelers op het veld bij KV Mechelen. Met zijn vrijschopdoelpunt tegen Charleroi - 132km/u - als hoogtepunt. Zijn goal ging de wereld rond en werd door honderdduizenden mensen bekeken. “De beelden zijn vaak gedeeld op sociale media. Ik kon dus niet anders dan zelf ook nog een paar keer kijken.”

Ook zondag tegen Zulte Waregem hoopt Hairemans een hoofdrol te vervullen. “Of ik mezelf volledig aan het ontplooien ben bij Malinwa? Ja, toch wel. Vorig jaar kwam ik in een hechte groep terecht die de beker en titel in 1B gewonnen had. Het was moeilijk om mij ertussen te ‘wringen’. Nu voel ik me goed in mijn vel. Ik ben content. Vorig seizoen had ik nog te veel het Antwerp-label op mij. Nu ben ik er ‘ene van KV’. Het verschil met vorig jaar is groot.”

Hairemans, dit seizoen goed voor twee goals en twee assists, mag zich sterkhouder noemen bij dit KV Mechelen. “Maar we zijn vooral als ploeg aan het groeien”, vertelt hij. “Daar pluk ik ook de vruchten van, dat zie je in mijn spel. Onze gelijke spelen tegen Club Brugge en Charleroi waren mentaal belangrijk. Ik hoop dat de ommekeer nu definitief is ingezet. De match tegen Zulte Waregem is een belangrijke factor. We willen op hetzelfde elan doorgaan. Bij winst zetten we een stapje naar boven in de stand en valt er wat druk van onze schouders. Men zegt wel eens: ‘Het is nog nooit blijven regenen’. Wel, we zullen snel nog eens de volle buit pakken. Daar heb ik alle vertrouwen in.”