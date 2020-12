Floptransfer Marian Shved heeft het verkorven bij Malinwa-coach Vrancken: “Hij is introvert én arrogant”

“Shved is een talent dat normaal niet voor Mechelen zou kiezen. Maar hij wil zijn carrière bij ons opnieuw lanceren”, klonk het bij het sportieve bestuur toen de technisch sterke winger in augustus tekende bij Malinwa.

Op de supportersfora werden YouTube-video’s van Shveds knappe acties en goals vlijtig gedeeld. De verwachtingen waren hooggespannen. “Het is geen pannenkoek”, dixit Wouter Vrancken vorige zomer. “Het is een verlegen kerel. We gaan hem onder de arm moeten nemen. Het is ­afwachten hoe snel hij zich kan aanpassen.”

Quote Als je een einzelgän­ger wil zijn, dan mag dat. Maar ga dan biljarten of zo. Dan hoor je niet thuis in dit team Wouter Vrancken

Dat blijkt nu, vier maanden later, een probleem te zijn. Shved kwam dit seizoen aan amper drie korte invalbeurten, donderdag tegen Eupen haalde hij zelfs de wedstrijdselectie niet. “Ik ga mijn tijd niet meer aan hem verdoen”, vertelt Wouter Vrancken. “De spelers en staf doen er alles aan om Shved mee te betrekken in het verhaal. Maar hij zet zich boven de groep. Hij komt geregeld te laat en loopt erbij alsof hij hier niet wil zijn. De staf en de spelers hebben verschillende keren op hem ingepraat. Ik sprak hem onder vier ogen, ik pakte hem ook aan in de groep. Als je dan zelfs geen reactie krijgt... Tja, dan stopt het. Als je een einzelgänger wil zijn, dan mag dat. Maar ga dan biljarten of zo. Dan hoor je niet thuis in dit team, waar iedereen voor mekaar door het vuur gaat. Hij is introvert. En zijn arrogantie maakt het nog erger.”

Volledig scherm KVM kondigt Shved aan © KVM

“Er zijn veel spelers die ondanks hun kwaliteiten niet alles uit hun carrière halen”, gaat Vrancken verder. “Wel, dit dreigt ook zo’n verhaal te worden. Maakt hij toch nog de klik in zijn hoofd, zoveel te beter en dan hebben we er een kwaliteitsvolle speler bij. Komt die klik er niet, dan kan ik niet accepteren dat hij zich boven de groep zet.”

Quote Shved heeft veel kwalitei­ten. Maar hij heeft een onwaar­schijn­lijk slechte attitude. Ik kan begrijpen dat de trainer niet tevreden is Een speler van KV Mechelen

Ook in de spelersgroep leeft het idee dat Shved een ‘miscast’ was. Iemand die qua mentaliteit niet bij dit KV Mechelen hoort. “Marian is een timide kerel. Hij is sterk in een één-tegen-één situatie en een goede afwerker. Iemand met veel kwaliteiten. Maar hij heeft een onwaarschijnlijk slechte attitude. Ik kan begrijpen dat de trainer niet tevreden is”, vertelt een speler die niet bij naam genoemd wil worden.

KV Mechelen huurt Shved tot het einde van dit seizoen van Celtic, met een pittige aankoopoptie. Aangezien Malinwa niet tevreden is over zijn attitude, is het nog maar de vraag of de winger in 2021 nog in Mechelen voetbalt. “Wij evalueren de situatie bij de winterstop”, klinkt het bij het sportieve bestuur. Shved blijft voorlopig meetrainen bij de A-kern.

Volledig scherm Marian Shved. © Photo News