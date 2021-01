Ferdy Druijf (KVM) viert debuut, maar laat grote kans liggen: “Volgende keer schiet ik hem wel binnen”

KV MechelenFerdy Druijf (22) maakte zijn debuut voor KV Mechelen op het veld van Charleroi. De Nederlandse spits viel 20 minuten voor affluiten in. Als targetman hield hij de bal in de ploeg, maar hij miste ook een dot van een kans. “Dat had ik beter moeten doen.”

Vier dagen nadat hij arriveerde in Mechelen zat Druijf meteen in de selectie. Voor een basisplaats kwam het nog te vroeg, invallen deed-ie wel. “Het was super om mijn debuut te maken”, vertelde de van AZ gehuurde spits achteraf. “Sinds de dag dat ik hier ben, dinsdag is dat, keek ik ernaar uit om te spelen. Ze moesten alle administratieve zaken zo snel mogelijk afhandelen om mij erbij te hebben vandaag, en dat is gelukt. Ik kon mijn eerste speelminuten meepakken én we pakten de zege. Fantastisch is dat.”

Iets minder fantastisch was Druijfs afwerking in de slotfase van de wedstrijd. Bij een 0-1-tussenstand kon hij plots alleen af op Charleroi-doelman Penneteau. De Nederlander koos voor een lob, die ver over ging. “Ai, ai, ai. (grijnst) Over die misser wil ik het liever niet hebben. Nee, soms doe je wel eens dingen waarvan je achteraf denkt: ‘k*t, dit had ik echt beter moeten doen’. Volgende keer schiet ik hem wel binnen. Nu ben ik vooral blij met de overwinning.” En daar kwam nog wat geluk bij kijken, want Berahino trapte enkele tellen na de misser van Druijf nog op de deklat. “Dat was een opluchting, zeg.”

Kapstok

Druijf toonde wel meteen waar hij voor staat: energiek voetbal. “Of ik nu één of 90 minuten speel, ik geef me altijd honderd procent. Dat hoort bij mijn speelstijl. Wat ik van onze wedstrijd in zijn geheel vond? Ik had uiteraard al beelden bekeken van KV. Voetballend doen we het fantastisch. Hier probeerden we ook in de combinatie te voetballen, alleen was dat moeilijk op het besneeuwde veld. Toch verraste het me hoe we zelfs op deze grasmat goed speelden. Toen ik inviel, moest ik de ballen voorin proberen vasthouden. Als een soort kapstok. Dat is redelijk gelukt.”

Woensdag hoopt Druijf in de basis te staan tegen Standard. “Maar het is aan de trainer om te beslissen”, besloot de Nederlander.

Volledig scherm © BELGA