Emotionele Onur Kaya speelde laatste profmatch: “Wát een afscheid”

Onur Kaya kreeg wat hij verdiende: een laatste basisplek tegen Racing Genk. Zijn wedstrijd zelf verliep met vallen en opstaan. Maar meer dan een voetnoot is dat niet. Hij kon afscheid nemen van de fans - dát is wat telde. In minuut 58 kreeg hij zijn applauswissel. Begeleid onder een staande ovatie ging hij naar de kant. “Ik had tranen in de ogen. Het was een prachtig moment”, vertelde Kaya.

Hij werd ook na de wedstrijd in de bloemetjes gezet, onder andere door ‘special guest’ en ex-ploegmaat Arjan Swinkels. “De voorbije twee jaar heb ik minder gespeeld en vandaag was het een lastige match tegen een sterke tegenstander. Maar ik heb zoveel mogelijk proberen genieten, en dat is gelukt. Wát een afscheid. Ik wil iedereen bedanken. De staf, ploegmaats, het bestuur en de supporters. Dit zal ik niet snel vergeten. Ik voel dat de mensen mij respecteren. En dat doet deugd.”

Volledig scherm © BELGA

Dat Kaya in zijn laatste seizoen minder aan spelen toekwam, stoort hem niet. Hij wist welke rol er voor hem was weggelegd. “Ik maakte er geen probleem van dat ik amper aan de bak kwam. Ik moest er zijn voor de ploeg - dat was het belangrijkste. De goede sfeer binnen het team heeft opnieuw het verschil gemaakt. Wat wij samen hebben meegemaakt, is ongelooflijk. Voor de club breekt er nu een nieuw tijdperk aan. De coach vertrekt, sommige spelers ook. Het wordt aanpassen. Maar KV Mechelen, met deze supporters, hoort altijd thuis aan de subtop van België.”

Over zijn mooiste moment bij Malinwa hoeft Kaya niet lang na te denken. “De promotie. De goal van Tainmont. Hij wiste mijn penaltyfout - het was geen overtreding, maar goed - uit tegen Beerschot. Als hij niet had gescoord, had ik er dagen niet van geslapen.”

“De voorbije weken maakten we in de ploeg grapjes over mijn voetbalpensioen", ging Kaya verder. “Ik voetbal sinds mijn zesde en was achttien jaar prof. Maar nu besef ik dat het voorbij is. Vanaf morgen begint er voor mij een ander leven.”

Volledig scherm © BELGA