Een terugblik op Joachim Van Damme’s tweede periode bij KV Mechelen: van sterke comeback tot laatste jaar in mineur

30 augustus 2018. KV Mechelen, dat een dramatische start van de competitie kent in 1B, haalt Joachim Van Damme terug naar het AFAS-stadion. De middenvelder komt over van Waasland-Beveren en timmert aan de weg naar boven na zijn cocaïneschorsing. En of dat lukt.

Hij vormt al snel een gouden duo met Rob Schoofs. Stevige beer (met goeie voeten), naast dé regisseur van de ploeg. Geliefd in Mechelen, iets minder geliefd bij de tegenstander. “Dat ze mij op het Kiel niet graag zien komen, is een compliment”, zo vertelt hij voor de titelmatchen tegen de grote rivaal. U weet welke apotheose dat seizoen krijgt. Sfeermaker is-ie ook. Schoofs die van Van Damme een pot spaghettisaus over zich heen krijgt na de gewonnen bekerfinale is een van de betere anekdotes.

Van Damme zet zijn elan in 1A gewoon verder. De stempel van ‘beenhouwer’ past al lang niet meer bij hem. Zonder ‘JVD’ pakt KV Mechelen steevast minder punten. Hij tekent een verbeterd contract en Standard komt in januari 2020 al een eerste keer aankloppen. Hun bod van 800.000 euro was toen te weinig voor Malinwa. Anderhalf jaar lang doet Van Damme het goed en lijkt hij onvervangbaar.

Volledig scherm © Photo News

Tot hij bijna een jaar geleden, in februari 2021, uitvalt met last aan de adductoren en buikspieren. Het begin van een lange lijdensweg. En niet alleen een voor hemzelf.

Van Damme wil zonder operatie herstellen, maar neemt het niet al te nauw met de medische consignes van de staf, die er stilaan moedeloos van wordt. Hij vecht tegen zijn gewicht, komt ook regelmatig te laat en soms helemaal niet. Gedrag dat in augustus leidt tot een verblijf van twee weken in de B-kern. Een duidelijk signaal van de club naar de publiekslieveling.

Hij lijkt zich ook te herpakken, maar hervalt dan weer in een blessure. Uiteindelijk komt hij amper aan 13 matchen in heel 2021. Het doel is om hem na de winterstop hélemaal te herlanceren. Zo ver komt het dus niet. Standard voldoet aan de transfereisen van KV Mechelen én aan de looneisen van Van Damme - iets waar Malinwa niet bepaald op gerekend had. Na in totaal 7,5 jaar en 150 matchen (in twee periodes) voor KV Mechelen is hij nu een ‘Rouche’. Kan hij de draad daar wél weer oppikken?

Volledig scherm Joachim Van Damme tekent bij Standard. © Standard