Dieter Penninckx reageert in open brief op heisa: “Dat iemand mijn vel wil, het zij zo... maar dat KVM hierin meegesleurd wordt kan niet”

Beste Supporters, Beste Sponsors,

In de media is er al een tijdje berichtgeving omtrent onze club en mijn positie als aandeelhouder. Ik richt me even tot u allen om kort mijn kant van het verhaal te delen. Terwijl de gesprekken tussen de club, via de supportersvertegenwoordigers, en mezelf constructief verlopen en binnenkort zouden kunnen landen, wordt dit doorkruist door bewust verstrekken van malinformatie. Er wordt geïnsinueerd dat ik bedragen uit de club gehaald zou hebben in mijn voordeel. Dat is pertinent onwaar.

Wel integendeel: Zonder belangrijke financiële inspanningen van mijnentwege zou onze club niet staan waar ze nu staat(*).

Dat iemand mijn vel wil, het zij zo. Dat door zo’n initiatief naar de pers toe zowel de club als alle stakeholders hierin meegesleurd worden… Dat kan echt niet. Zelf heb ik nooit een rol op de voorgrond geambieerd. Zo was en is het niet mijn plan om alleen de meerderheid van de club in handen te hebben. Remember 2002-2003, velen van ons waren erbij, ik ook. Zo hoef ik ook geen rol meer als bestuurder van de club, al was/ben ik niet akkoord over de manier waarop men mij buiten(spel) zet.

De club is - na Propere Handen en het verliesjaar in 1B – onder leiding van Frank Lagast operationeel en financieel opnieuw op orde gezet.

Corona gooide heel wat roet in het eten maar het wordt stilaan tijd om de doelen, gesteld in het ‘plan 2025', zoals het bouwen van een nieuw jeugd- en opleidingscenter en vleugel 4 van het stadion, opnieuw op de agenda te plaatsen. Een nieuw plan 2025 waarbij ik als aandeelhouder voor alle opties opensta...

De gesprekken lopen, gun ons de tijd om dit in alle rust te laten landen. Schouder aan schouder hebben we de voorbije crises overleefd.

Laat ons dit nu ook zo doen. Ik blijf achter de club staan.

Fijn weekend.

Dieter Penninckx

Kakker ‘til I die.

(*) Even terug naar eind juni 2019: Onze club is in de zaak Propere Handen door de bevoegde instanties van de KBVB veroordeeld tot verder verblijf in 1B. Begin juli 2019 staat het laatste pleidooi in beroep voor het BAS op de agenda. Om de kansen op succes in beroep – met name promotie naar 1A - maximaal te houden, moesten de betrokken bestuurders uitgekocht zijn vooraleer het laatste pleidooi van start ging.