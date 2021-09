De slechtste verdediging in 1A: hoe KV Mechelen op zoek is naar defensieve stabiliteit

KV MechelenDe Mechelse defensie wankelt. Liefst 18 tegengoals na 7 speeldagen. De slechtste verdediging in 1A - niet moeilijk na die bolwassing in Anderlecht. Achtergrond bij de zoektocht naar stabiliteit (centraal) achterin.

Als wake-upcall kon het tellen, afgelopen weekend in het Lotto Park. KV Mechelen slikte er zeven tegendoelpunten, waarvan zes in de tweede helft. Individuele fouten, ja. Maar ook als team zakte het als een kaartenhuisje in elkaar. Dat je verdedigt als een volledig elftal, beginnend van in de spits, klinkt het dan. Toch valt de (negatieve) rol van de centrale verdedigers niet te overzien.

Na de winst tegen Antwerp op de eerste speeldag leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht. Nieuwkomer Vinicius Souza speelde een beresterke partij met naast hem Vanlerberghe, die zich weliswaar liet ringeloren bij het openingsdoelpunt. Het was de Braziliaan die in de wedstrijden erop door het ijs zakte. Een flater tegen Seraing luidde een Mechelse nederlaag in. Tegen Eupen scoorde hij nog, maar later zou hij er slecht uitzien bij twee tegentreffers. In Gent werd hij door Wouter Vrancken, die Souza veel krediet gaf, op de ‘zes’ geposteerd. In theorie zijn beste positie. Zonder succes. Een week later werd-ie tegen Union op het halfuur al naar de kant gehaald: te grote risicopatiënt. Pijnlijk.

Volledig scherm Vinicius Souza © BELGA

Bateau maakte zijn opwachting. In Gent nog naast Vanlerberghe, die nadien naar de bank verdween voor de terugkerende Thibaut Peyre. Het duo Peyre-Bateau vond elkaar. Met hen in de basis werd er gewonnen van Union en gelijkgespeeld in Kortrijk. Alleen viel de Fransman voor enkele weken uit met een enkelblessure. Hij werd meteen gemist tegen Anderlecht - zoveel is duidelijk. “Thibaut is onmisbaar. Achterin is er een probleem”, vertelt een bron uit het team.

Een pasklare oplossing is er echter niet. Behalve Vanlerberghe, Bateau en Souza zijn er weinig mogelijkheden. De jonge Alec Van Hoorenbeeck misschien? Sandy Walsh wegtrekken van rechts naar het centrum lijkt ook niet de juiste keuze. En wat met de doelman? Zou de verdediging beter staan met de meer coachende Yannick Thoelen in doel in plaats van Gaëtan Coucke, die wel degelijk goed keept? Aan Vrancken en de staf om die moeilijke knoop door te hakken. Vorig seizoen hielp die ingreep wel.

KV is alleszins niet van plan om de (transfervrije) markt op te trekken. ‘t Zal met deze jongens moeten gebeuren. Dat Malinwa (behalve Souza) geen defensieve versterking haalde afgelopen zomer, vinden velen onbegrijpelijk. Máár: wie had kunnen voorspellen dat Peyre met zoveel blessures zou sukkelen? En wie had kunnen denken dat Vanlerberghe zó ver van zijn niveau van vorig seizoen zou zitten? Of dat Bateau met zoveel twijfels zou spelen? Het is nu aan hen om op te staan. Te beginnen zaterdag tegen OH Leuven.

KV Mechelen en de centrale duo’s achterin: Speeldag 1 • Tegen Antwerp (3-2-winst): Souza-Vanlerberghe Speeldag 2 • Tegen Seraing (1-0-verlies): Souza-Vanlerberghe Speeldag 3 • Tegen Eupen (1-3-verlies): Souza-Vanlerberghe Speeldag 4 • Tegen AA Gent (2-0-verlies): Vanlerberghe-Bateau Speeldag 5 • Tegen Union (3-1-winst): Peyre-Bateau Speeldag 6 • Tegen KV Kortrijk (2-2): Peyre-Bateau Speeldag 7 • Tegen Anderlecht (7-2-verlies): Vanlerberghe-Bateau

Volledig scherm Sheldon Bateau © Photo News