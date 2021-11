De Mos en co zien hoe KV Mechelen nieuwe glorieperiode beleeft én voor top 4 moet gaan: “Ze doen niet onder voor Antwerp of Anderlecht”

Voetbal 1A Gaëtan Coucke (KV Mechelen) incasseert zeven tegengoals tegen Anderlecht: “Dit is onaccepta­bel”

Gaëtan Coucke (23) kreeg zondagnamiddag tegen Anderlecht zeven (!) tegendoelpunten om de oren. Een bolwassing die de doelman van KV Mechelen zelf niet kon vermijden. Defensief wankelde Malinwa in de tweede helft. “Ik stond in een schietkraam, maar dat was niet alleen de fout van de verdedigers.”

12 september