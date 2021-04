De Mechelse Wonderjaren van Steven Defour: “Rondhangen op de club, liedjes van de spionkop zingen... Malinwa was zijn leven”

KV MechelenZot van voetbal: al bij de jeugd van KV Mechelen was duidelijk dat Steven Defour (32) het ver zou schoppen. Bij de club van zijn hart speelt hij vanavond hoogstwaarschijnlijk de laatste keer Achter de Kazerne. Krop in de keel? Ongetwijfeld. Getuigenissen over de Mechelse Wonderjaren van de kleine Defour. Over de bulldogmentaliteit, een hamburgertent en de schaar in een paar voetbalschoenen.