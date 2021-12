“De grootste teleurstelling uit mijn carrière”: Yannick Thoelen wil kans in beker grijpen na moeilijke maanden

“Zo zie je dat er in het voetbal geen zekerheden zijn...”

Yannick Thoelen had van dit seizoen iets helemaal anders verwacht.

Logisch ook, na zijn sterke vorige campagne. Hij was toen dé nummer één van KV Mechelen, dat net naast Europees voetbal greep. Hij sprak uit voor de rest van zijn carrière bij Malinwa te willen spelen en verlengde zijn contract tot 2025.

“Maar een week voor de competitiestart werd ik apart geroepen door de coach en keeperstrainer. Ze zeiden dat ik dit seizoen niet als eerste doelman zou starten. Dat was even slikken, ja. Ik zag het niet aankomen. Op sportief vlak is dat de grootste teleurstelling uit mijn carrière. De eerste weken waren heel moeilijk. Uiteindelijk kan je twee dingen doen: de klootzak uithangen en de sfeer verzieken of positief blijven. Toegegeven: lange tijd streed ik elke dag tegen mezelf om me telkens op te laden. Maar ik probeer nu bepaalde gevoelens een positieve draai te geven.”

Quote Ik gooi de handdoek niet in de ring en heb nog veel ambitie. Yannick Thoelen

De frustraties - want die zijn er, uiteraard - zet Thoelen om in extra drive. “Ik blijf hard werken en kan mezelf niets verwijten. Als ik mijn kans krijg, moet ik ervoor zorgen dat ik fysiek en mentaal klaar ben. Ik gooi de handdoek niet in de ring en heb nog veel ambitie. Zonder arrogant of hautain te willen klinken, maar ik wil zo snel mogelijk mijn plek onder de lat terugwinnen.”

Volledig scherm © Photo News

Dan kan een knalprestatie in het bekerduel tegen Cercle Brugge helpen. “Ik ben blij dat ik nog eens kan spelen. Normaal startte ik ook in de zestiende finales tegen Union, maar toen viel ik de dag voordien uit op training met een knieblessure. Dat was een domper. Gelukkig viel de schade mee en kon ik snel de klik maken. Nu ben ik enorm gemotiveerd om me nog eens te tonen. Zeker voor de eigen fans, die me altijd zijn blijven steunen.”

U leest het: de concurrentiestrijd bij de Mechelse keepers is er een op het scherpst van de snee. “We pushen elkaar naar een hoog niveau”, aldus Thoelen. “Of ik snap dat Coucke de voorkeur krijgt? Goh, toen ik het nieuws begin dit seizoen hoorde, ging ik uiteraard niet akkoord. We kenden een mindere competitiestart en dan hoopte ik ook mijn kans te krijgen. Maar als ploeg zijn we goede resultaten beginnen halen en ook Gaëtan presteert sterk - dat moet je kunnen toegeven. Ik moet geduldig zijn.”

Niet pushen voor transfer

Thoelen “laat z’n kopje niet hangen”, zo zegt hij. Dat neemt echter niet weg dat hij zoveel mogelijk wil spelen. Als dat niet lukt bij KV Mechelen... zou een uitleenbeurt deze winter dan geen oplossing zijn? “Ik ben niet bezig met een transfer of uitleenbeurt. Anderzijds: zeggen dat ik sowieso blijf in Mechelen kan ik niet. Daarvoor is de voetbalwereld te onvoorspelbaar. Als er een opportuniteit komt waar iedereen beter van wordt, dan kan het snel gaan. Ik heb al gezegd dat ik de rest van mijn carrière in Mechelen wil doorbrengen, en dat blijft zo. Maar ik wil ook spelen. Dat zorgt voor een tweestrijd. Kijk, ik ga niet pushen of dreigen met een vertrek. Ik wil mijn plek in doel terug afdwingen op een correcte manier.”

Volledig scherm Yannick Thoelen © Photo News

Lees ook: