De Camargo (37) matchwinnaar voor Malinwa: “Een sollicitatie voor een contractverlenging? Dat zou mijn vrouw niet leuk vinden”

De Camargo komt enthousiast in de kleedkamer, pakt z’n gsm en zet snel een vreugdebeeld op zijn sociale media. “Vamooos!”

Na een matige partij van beide kanten bezorgde hij Malinwa de overwinning tegen Cercle Brugge. De Camargo zette de aanval op én werkte op assist van Storm feilloos af. Paal binnen. De grinta spatte er vanaf. Nog even was er een VAR-interventie voor offside. “Die videoref, dat trekt op niets. Het neemt de emoties weg”, vindt De Camargo. Uiteindelijk werd zijn 0-1 toch goedgekeurd. Drie punten erbij voor KV Mechelen, nu op amper één punt van de top 8. Obrigado, Igor. “Matchwinnaar zijn, dat was een tijd geleden. Dit doet deugd.”

De Braziliaanse Belg zit dit seizoen aan vijf goals. In alle eerlijkheid: dat zijn geen topstatistieken. De Camargo kent ups en downs. ‘t Is allemaal minder dynamisch dan vroeger. Een kuitblessure hield hem eerder dit seizoen een maand aan de kant. Zonder het uitvallen van Engvall was hij nu nog steeds luxe-invaller. Maar conditioneel behoort De Camargo nog steeds tot de besten. In de box is hij dodelijk én hij is een leidersfiguur. Het is straf wat hij nog presteert op zijn leeftijd, in mei wordt hij er 38.

Volledig scherm © BELGA

In Europa zijn er op het hoogste niveau amper drie spitsen goed voor vijf of meer goals die ouder zijn dan De Camargo: Ibrahimovic (39, 14 goals), Molina (38, 9 goals) en Quagliarella (38, 7 goals). De oudste doelpuntenmaker ooit voor Malinwa in eerste klasse is hij al, twee weken geleden stak hij clubicoon Bert De Cleyn voorbij.

Of hij volgend seizoen nog profvoetballer is, is de grote vraag. Zijn (deels prestatiegericht) contract loopt in juni af. Zelf overweegt De Camargo nog één jaar door te gaan, zo valt te horen binnen zijn entourage en zo laat hij zelf ook uitschijnen. “Of deze goal een sollicitatie was voor een contractverlenging? (glimlacht) Dat zou mijn vrouw niet leuk vinden. Ach, ik voel me goed. KV Mechelen weet goed genoeg wat het aan mij heeft.”

Concrete gesprekken waren er nog niet tussen Malinwa en De Camargo. Als de club nog een jaar met hem als speler door wil, dan zal het niet als spits nummer één zijn, wel als back-up. Kan De Camargo zich in die rol vinden? En het belangrijkste punt is zijn loon. De spits is de best betaalde speler Achter de Kazerne. Het is te betwijfelen of De Camargo wil inleveren. In zijn entourage klinkt wel dat ze “bereid zijn om te praten”

Groeien beide partijen de komende weken/maanden naar elkaar toe? Good Old Igor hoopt alvast van wel. Hij is het spelletje nog niet beu. Vamos.

Volledig scherm © Photo News

Lijstje scorende spitsen(5+ goals) in Europa (top 15 competities, nationaal en internationaal bekervoetbal meegerekend). Leeftijd op 8 februari.

1) Zlatan Ibrahimovic - 39 jaar, 4 maanden, 6 dagen - 14 goals - AC Milan

2) Jorge Molina -38 jaar, 9 maanden, 18 dagen - 9 goals - Granada

3) Fabio Quagliarella - 38 jaar, 0 maanden, 9 dagen - 7 goals - Sampdoria

4) Igor de Camargo - 37 jaar, 8 maanden, 28 dagen - 5 goals - KV Mechelen

5) Klaas-Jan Huntelaar - 37 jaar, 5 maanden, 28 dagen - 7 goals - Ajax/Schalke