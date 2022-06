Danny Buijs volgt Wouter Vrancken op: “Zijn persoonlijkheid en beleving passen bij KV Mechelen”

KV MechelenDe handtekeningen zijn gezet. Danny Buijs (39) is nu ook officieel de nieuwe coach van KV Mechelen. De Nederlander komt over van FC Groningen en tekende een contract van onbepaalde duur. Hij treedt in de voetsporen van Wouter Vrancken, die naar Racing Genk trok.

Buijs geniet nu nog even van vakantie. Op 16 juni staan de medische testen gepland, op 20 juni de eerste groepstraining. “Ik ben superblij en wil mijn steentje bijdragen om dit KV Mechelen verder uit te bouwen.” Zoals aangekondigd blijven Fred Vanderbiest (T2), Steven Defour (T3) en Stef Pauwels (keeperstrainer) aan boord. Videoanalist Maxim Wouters komt in principe mee over van Groningen. Malinwa zal de volledige samenstelling van de staf begin volgende week bekend maken.

Tom Caluwé, sportief directeur van Malinwa, was tevreden met de aanstelling van Buijs. “Danny heeft het profiel waarnaar we op zoek waren. Hij is jong, ambitieus en heeft ervaring. Hij toonde bij FC Groningen dat hij op lange termijn kan werken. Zijn persoonlijkheid en beleving zal bij KV Mechelen passen.”

De Nederlander zat zonder club nadat zijn contract bij FC Groningen niet werd verlengd. Hij stond er de voorbije vier jaar aan het roer. De laatste zeven wedstrijden van dit seizoen verloor Groningen wel, maar de algehele balans onder Buijs oogde positief. Hij loodste de ploeg telkens naar de middenmoot/subtop in de Eredivisie. Eerder was hij ook T1 bij Kozakken Boys in de derde afdeling.

Buijs, een ex-speler van onder andere Feyenoord, staat bekend als een veeleisende - en bij momenten harde - trainer die hamert op een goede organisatie. Al klinkt het ook dat hij een coach is die dicht bij zijn spelers staat. Ook bij KV Mechelen wil hij die reputatie met de supporters behouden. Voor Buijs wordt KV Mechelen zijn eerste buitenlandse avontuur als trainer.

KV Mechelen voerde de voorbije weken gesprekken met verschillende kandidaat-opvolgers voor Wouter Vrancken, die op weg lijkt naar Racing Genk. Zo waren ook Carl Hoefkens (T2 Club Brugge), Jonas Ivens (T2 AS Monaco) en Jonas De Roeck (T1 Westerlo) in beeld. Zij gaven echter al snel aan bij hun club te willen blijven, maar nu hebben ze dus hun nieuwe coach gevonden in de persoon van Danny Buijs.

Volledig scherm © ANP