Club Brugge-KV Mechelen in gevaar? Malinwa heeft nog 7 positieve gevallen in A-kern - Moeskroen-STVV gaat niet door

KV Mechelen Fanpartici­pa­tie in bestuur KV Mechelen kijkt met lede ogen naar zaak-Penninckx: “Vervelend dat club weer in slecht daglicht staat”

17 september De fanparticipatie in het bestuur van KV Mechelen is een beetje een waakhond. Maar ook zij zagen met lede ogen toe hoe sterke man Dieter Penninckx in opspraak kwam door een onderzoek naar fraude bij zijn failliet bedrijf: “Dat ligt volledig buiten onze wil, maar is wel vervelend voor de perceptie van de club.”