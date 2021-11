Championship-club Barnsley wilde Wouter Vrancken weghalen bij KV Mechelen

De Engelse tweedeklasser, die pas voorlaatste staat in de Championship, is op zoek naar een nieuwe coach en zag in Wouter Vrancken de geschikte opvolger voor de ontslagen Markus Schopp. Het nam contact op met Malinwa, maar stuitte daar al snel op een duidelijke ‘neen’. Onderhandelingen bleven uit. Het is ook maar de vraag of Barnsley de (naar verluidt hoge) afkoopclausule in het contract van Vrancken kon en wou betalen. De Engelsen hopen zo snel mogelijk een nieuwe trainer aan te stellen en bewandelen intussen andere pistes.

Dat net Barnsley interesse toonde in Vrancken hoeft niet te verbazen. De club is in handen van Pacific Media Group (PMG), eveneens meerderheidsaandeelhouder bij KV Oostende. Daar zijn ze al langer gecharmeerd door Vranckens werkwijze en resultaten.

Wouter Vrancken is sinds de zomer van 2018 aan de slag in Mechelen. Hij leidde de club naar de titel in 1B, bekerwinst en twee zesde plaatsen in 1A. Ook nu doet Malinwa het goed met een vierde plek in de stand.

Volledig scherm Wouter Vrancken © Photo News