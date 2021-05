Bondsparket gaat Vanderbiest niet vervolgen voor “Hey, heeft ‘m nog niet gegeten, of wat?”

Voetbal 1A Geschorste Wouter Vrancken ambitieus: “We willen Europe play-offs winnen”

30 april Geen Wouter Vrancken in de dug-out zondag tegen AA Gent. Hij is geschorst nadat hij op de laatste speeldag van de reguliere competitie in Kortrijk z’n vijfde geel van het seizoen pakte. Dat weerhoudt hem er niet van ambitieus te zijn. “Wij willen de play-offs winnen. Zo simpel is het.”