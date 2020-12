Bijna volledige staf van KV Mechelen test positief, Siemen Voet voor tweede keer besmet

Malinwa bekijkt nu wie er morgen op de wedstrijddag tegen Club Brugge nog kan en mag werken - Vrancken en Pauwels kunnen het moeilijk allemaal alleen doen - en hoe de trainingen deze week richting het duel tegen OH Leuven van komend weekend kunnen ingevuld worden. Staf van de beloften zou niet kunnen inspringen, want zij worden niet getest. KV Mechelen kan ook géén uitstel vragen bij de Pro League. Dat kan alleen bij zeven of meer besmette A-kernspelers.

Voet tweede keer positief

Opvallend: naast Joachim Van Damme, die vorige week positief testte, is ook Siemen Voet besmet. De jonge verdediger test voor de tweede keer positief. “Hij maakte bij zijn vorige besmetting niet genoeg antistoffen aan”, aldus Vrancken. De coach van KV moet zo weer puzzelen in zijn defensie, want Jordi Vanlerberghe (adductoren) is out. Peyre zal centraal achterin het gezelschap krijgen van Bushiri of Bateau. Igor de Camargo trainde de voorbije dagen apart. KV Mechelen hoopt hem fit te krijgen voor OHL.