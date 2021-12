Alec Van Hoorenbeeck (KVM) maakte indruk in tweeluik tegen Cercle: “Getoond dat coach op me kan rekenen”

De spelers van KV Mechelen kregen gisteren een welverdiende vrije dag na de felbevochten zege in de beker tegen Cercle Brugge. Maar Alec Van Hoorenbeeck trok toch naar de club. “Ik was stikkapot na die bekermatch en ben op KV gaan recupereren. Ik had ruim 16 kilometer gelopen. Dat was pittig”, lacht hij.

Voor Van Hoorenbeeck deed die zege in de beker “extra deugd”. “Onze competitiewedstrijd vorig weekend tegen Cercle was mijn tweede officiële partij voor KV Mechelen. We kenden een mindere match en verloren, net als bij mijn debuut in Oostende twee jaar geleden. En ook woensdag in de beker kwamen we op achterstand. ‘Het zal toch niet?’, dacht ik. Gelukkig konden we de scheve situatie nog helemaal rechtzetten. En op wat een manier - het was fantastisch. Een mooie ervaring.”

Opvallend: Van Hoorenbeeck, eigenlijk een centrale verdediger, speelde woensdag op de linksback. En hij deed het uitstekend. “Ik heb mezelf ook wat verbaasd, want centraal voel ik me comfortabeler. De wisselwerking met Storm liep goed. Ik heb me echt geamuseerd en heb me aanvallend kunnen uitleven.”

Het is nu afwachten of Jordi Vanlerberghe fit geraakt voor het duel tegen RC Genk. Zo niet, dan zou Van Hoorenbeeck zondag opnieuw kunnen spelen. “Als ik terug mag spelen, wil ik er weer staan. Ik heb nu getoond dat de coach op mij kan rekenen.”

En of. Van Hoorenbeeck heeft duidelijk stappen gezet vorig seizoen bij de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. “Ik heb er alles - élke minuut - gespeeld. Het was meer dan tien jaar geleden dat een Helmond-speler dat nog voor elkaar kreeg. Ik ben met meer ervaring teruggekeerd naar KV.”

En dus keerde hij terug met de ambitie zoveel mogelijk te spelen. “Maar tijdens de voorbereiding kreeg ik af te rekenen met blessures. Eerst aan mijn quadriceps, daarna aan mijn enkel. Ik was wéken out. Toen ik eindelijk fit was, viel ik vaak naast de wedstrijdselectie. Van een heel seizoen alles spelen bij Helmond naar zes maanden zonder match: dat was niet gemakkelijk. Ik moest geduldig zijn. En ik ben blij dat ik me nu heb kunnen bewijzen.”

Volledig scherm Alec Van Hoorenbeeck © Photo News