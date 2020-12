Alarmbellen gaan stilaan af bij KV Mechelen, maar “Positie van Vrancken staat niet ter discussie”

Caluwé beseft dat Malinwa zichzelf te vaak de das omdoet - vorig weekend opnieuw door de rode kaart van Siemen Voet. “We zitten in een periode waarin we al onze, vaak individuele, fouten cash betalen. Daar moeten we uit leren. Maar we hebben de kwaliteit in de spelersgroep én in de staf om het tij te keren. Ik heb er vertrouwen in dat wij ons uit deze moeilijke periode gaan trekken.”