Afscheidnemende Defour pinkt traantje weg voor aftrap van laatste (?) thuismatch voor KV Mechelen

Afgelopen maandag kondigde Defour aan dat hij eind dit seizoen stopt met voetballen. Het constante gevecht tegen blessures werd hem te veel. In het meest waarschijnlijke scenario dat KV Mechelen play-off 2 niet haalt, speelt de ex-Rode Duivel zo vanavond zijn laatste match Achter de Kazerne, volgende week in Kortrijk volgt dan het definitieve afscheid.

KV Mechelen zette Defour voor de aftrap in de ‘bloemetjes’. Hij kreeg een fotokader uit handen van technisch directeur Tom Caluwé - een van Defours jeugdidolen. De stadionspeaker bracht hulde aan Defour én zijn papa Jacques, die in 2018 overleed. Een gering applaus weerklonk - dat Defour nooit voor het Mechelse publiek kon spelen, is bijzonder jammer. Hij pinkte een traantje weg. Net als zus Jessie, aanwezig in de tribune.