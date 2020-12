Yves Vanderhaeghe ziet KV Kortrijk scoren is verleerd: “Geluk moet je afdwingen”

Julien De Sart (KVK) houdt dubbel gevoel over aan draw in derby: “We waren de betere ploeg”

1 maart “Er was veel euforie binnen de groep na het late gelijkspel. We vierden het alsof we hadden gewonnen, maar ikzelf besefte meteen dat we te weinig kregen. We verdienden de drie punten. We waren de betere”, reageert Julien De Sart na het duel met zijn ex-club.