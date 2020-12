Yves Vanderhaeghe: “Ze hadden de competitie al lang moeten stilleggen”

Belgisch voetbalVoor KV Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe hoeft het allemaal niet meer. “Wat is het belangrijkste: de gezondheid van de spelers of het voetbal? Wat is de meerwaarde om zonder publiek toch per se te willen blijven voetballen? Ze hadden de competitie al lang moeten stilleggen.”

Daarmee zegt Vanderhaeghe wat vele anderen uit het wereldje denken. Tegenargument is natuurlijk dat de clubs op die manier nog altijd wel aanzienlijke gelden van het televisiecontract incasseren. “Ik weet het, en ik weet ook dat het voor veel mensen belangrijk is dat ze tenminste nog het voetbal op tv kunnen volgen, maar toch vraag ik me af of de veiligheid van al wie bij het voetbal betrokken is dan geen voorrang krijgt.”

“Als er voor de maatschappij zoveel maatregelen worden getroffen, als er amper één contact per gezin mag - ik zit op kerstavond alleen thuis samen met mijn vriendin - en als er dan toch nog mag worden gevoetbald, dan moeten we ons daar vragen bij stellen.

De coach waarschuwde zijn spelers inmiddels al dat knuffelen na een doelpunt of vóór of na de wedstrijd niet meer mag. (Bij hoekschoppen en vrijschoppen mogen ze nog wel verstrengeld zijn met de tegenstanders.)

“Als je nu als club 10.000 euro boete krijgt en elke speler afzonderlijk 750 euro, tja, stel dat we in de 94ste minuut met een schitterend doelpunt de zege pakken, en als je dat dan niet in een emotionele bui kunt vieren, dan moeten we stoppen met voetballen,” zegt Vanderhaeghe.

Volledig scherm © BELGA

Het Hein-effect

Het kan zomaar gebeuren zaterdagavond bij de komst van AA Gent, zijn ex-club en tegelijk de club van Kortrijks ex-trainer Hein Vanhaezebrouck.

Ziet Vanderhaeghe dan al het Hein-effect bij Gent? “Ja, ik zie het wel een beetje. Zijn manier van spelen herken ik meteen.”

Wat van AA Gent een moeilijker tegenstander maakt dan het enkele weken geleden nog was. “Ik hoor dat de spelers al hoog oplopen met zijn manier van werken binnen de groep. Dat betekent natuurlijk dat ze stappen vooruit zetten. Maar het mooie aan voetbal is dat je met minder mogelijkheden ook kunt winnen.”

Vanderhaeghe wil hoe dan ook 2020 positief afronden. “Die laatste match van het jaar is toch speciaal. Tegen Gent, tegen Hein die hier jaren kind aan huis was, met wie ik jaren heb samengewerkt ook. Maar het is vooral een laatste mogelijkheid om punten te halen, want nu er achter ons constant ploegen winnen, wil ik ‘wat lucht’ hebben om van die degradatieplaatsen weg te blijven. Ik hoop dat mijn spelers herhalen wat ze bij de vorige thuismatch tegen Standard brachten. Ze toonden toen veel grinta en vochten voor de zege. We kunnen onszelf een plezier doen om tevreden van vijf dagen rust te genieten.”

“Daarna moeten we hopen dat het wat meevalt tijdens die ontzettend drukke maanden januari en februari. Voor ploegen als KV Kortrijk met een beperkte kern mag je er niet aan denken dat corona of blessures huis houden in je groep.”

Volledig scherm © Photo News